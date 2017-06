Galerii: Must meri muutus ootamatult türkiissiniseks

Sinakas-rohelise värvuse tekitas vees vohama hakanud fütoplankton. Kuigi selline värvimuutus leiab aset igal aastal, on tänavune värvidemäng viimase viie aasta kirevaim, vahendab Travel and Leisure.

Meri on värvunud niivõrd erksaks, et seda on näha isegi kosmosest. «Optiline illusioon on võimas, eriti kui oled paadil ja helesinine vesi laiub horisondist horisondini,» sõnas ookeaniteaduste uurija William M. Balch.

Turquoise swirls in the Black Sea. These eye-catching hues indicate the presence of organisms known as phytoplankton https://t.co/hKC0Te3TaW pic.twitter.com/151hZ04H7s — NASA (@NASA) June 12, 2017

Osa kohalikke oli esialgu värvimuutuse pärast mures, kuid teadlased kinnitasid, et selleks pole põhjust ja ilusat loodusnähtust tuleks hoopis nautida. «Sellel ei ole saastega mingit pistmist. Planktoni populatsioonis on lihtsalt tugev kasv ja see on Mustale merele õnnistuseks,» sõnas Hacettepe ülikooli keskkonnateaduste professor Ahmet Cemal Saydam.