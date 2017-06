Video: Turkish Airlinesi lennukis koheldi reisijat vägivaldselt

Lend pidi õhku tõusma Heathrow lennujaamast ja suunduma Istanbuli, kuid enne teele asumist tekkis konflikt Afgaani päritolu reisija ja meeskonna ning kaassõitjate vahel. Videost on näha, kuidas meest hoiab vägivaldselt kinni pealtnäha tavaline reisija, kuid ka meeskond ei võta käitumise suhtes midagi ette.

Väärkoheldud mees karjus, et ta tõepoolest ei saa hingata, palus teistel vahejuhtumit lindistada ja see ka meediasse saata. Ta lisas, et ta saadetakse alusetult riigist välja, sest kuigi ta on Afgaani päritolu on tal Itaalia kodakondsus.

Videot filminud reisija avaldas hämmeldust, et miks meest lüüakse ja palus ka teistel lõpetada. Seepeale on aga kuulda, kuidas meeskonna liige palub mehel hoopis filmimise lõpetada. Turkish Airlines ei ole vahejuhtumi kohta veel avaldust teinud.