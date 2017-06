Lennuki pardal sündinud poiss saab eluaeg tasuta lennata

India lennufirma Jet Airways teatas, et pühapäeval oli lennuki Boeing 737 peal au võtta vastu uus ilmakodanik, vahendab The Telegraph. Reisi lähtekohaks oli Dammam ning sihtkohaks Kochi.

Pärast raseda naise sünnituseelsesse seisu minemist suunati lend ümber Mumbaisse, et sünnitaja oleks võimalik kiiresti haiglasse toimetada.

Lennuki meeskond, kes on treenitud ka sünnitust vastu võtma, ja reisil olnud arst abistasid ema sünnitusel. Nii sündis 11 kilomeetri kõrgusel Araabia mere kohal poiss. Mumbais maandudes toimetati stabiilses seisus ema ja vastsündinu haiglasse.

Tavapäraselt eeldatakse, et kõigile lennukis sündinud lastele antakse tasuta reisiõigus, kuid nii see tegelikkuses pole. Teistel sarnastel juhtumitel on näiteks emale ja lapsele antud mõned edasi-tagasi tasuta reisiõigused samal lennuliinil. Kuna tegemist oli aga esimese lapsega, kes Jet Airwaysi lennukis sündis, siis andis lennufirma sellele poisile ka tasuta reisiõiguse.