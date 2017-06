Kui palju võib lennuk turbulentsi ajal kukkuda?

Ainuüksi Ameerika Ühendriikides saab keskmiselt 58 inimest igal aastal turbulentsi tõttu vigastada ja sageli on kuulda tõsistest turbulentsijuhtudest. Ometi ei ole turbulents midagi sellist, mida tuleks meeletult karta, vahendab Telegraph.

British Airwaysi piloot Steve Allright ja lennundusekspert Patrick Smith selgitavad, kas turbulents on tegelikult ohtlik.

Mis põhjustab turbulentsi?

Allright: Turbulentsi võib tekitada mitu põhjust, kuid piloodid tunnevad neid kõiki. Piloodid ootavad turbulentsi täpselt nii, nagu autoga tööle sõitja eeldab, et ühel hetkel sõidab ta läbi mõnest august. Kuigi turbulents on ebamugav, ei ole see ohtlik. See on üks lendamise osa ning seda ei tule karta.

Ilmastikuolud tekitavad erisugust turbulentsi. Kõige sagedasem neist on selge ilma turbulents ehk CAT (ingl k clear air turbulence). Õhk voolab ühtlase joana, mis on tavaliselt tuhandeid kilomeetreid pikk, kuid vaid mõni kilomeeter lai ja sügav. Sõltuvalt reisisuunast lennuplaneerijad kas väldivad või just kasutavad neid õhuvoolusid, et vähendada kütusekulu.

Kuna õhuvool võib voolata kuni 400 kilomeetrit tunnis, on üsnagi loogiline, et kui lennuk satub voolu äärde, kus on aeglasemalt liikuv õhk, tekib ka turbulents.

Smith: Lennukid on nii ehitatud, et nad peaksid vastu ka kõige sügavamas õhuaugus. Sellist turbulentsi, mis nihutaks mootori paigast või tiiva viltu, ei koge oma elu jooksul ka kõige sagedasemad reisijad.

Kuigi tugev turbulents võib mõnel juhul lennukit veidi vigastada, siis peamiselt saavad viga ikkagi inimesed, kes ei olnud turvavööga kinnitatud.

Kuidas saaks seda vältida?

Allright: Selge ilma turbulentsi ei ole võimalik radaritel näha ja seda ei saa ette ennustada, kuid on mooduseid selle vältimiseks. Peamiselt lähtutakse teistelt lennukitelt saadud infost, mida edastatakse otse lennukilt lennukile või siis läbi lennujuhtimiskeskuse. Kuigi tahaksime alati lennata turbulentsivabal kõrgusel, siis võib selleks olla takistusi. Samal kõrgusel võib lennata juba mõni teine lennuk, või on meie lennuk liialt raske ning me ei saa soovitud kõrgusel lihtsalt lennata.

Piloot püüab alati leida kõige mugavama lennukoridori ilma, et keegi ohtu satuks.

Kas turbulents on mõnes paigas tavalisem?

Allright: Iga lennujaama võivad tabada tugevad tuuleiilid, sama kehtib ka õhuvoolude kohta ükskõik millisel marsruudil. Siiski tuleb turbulentsi rohkem ette näiteks lennates üle Aafrika lõunasse ja ületades nii troopilise konvergentsi tsooni.

Smith: Turbulents on alati tugevam ka üle mägede lennates, kuid aeg-ajalt on see ikkagi täiesti ettenägematu juhus. Seda ei tea kunagi ette, sest turbulents on väga ettearvamatu nähtus.

Millises lennukiosas on kõige parem istuda?

Smith: Kuigi see väga palju ei muuda, on kõige parem istuda tiibade kohal. Kõige hullem on tavaliselt lennuki tagaosas, istekohad, mis on sabale kõige lähemal.

Kui hulluks võib turbulents muutuda?