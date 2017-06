Hiinas avatakse turistidele omapärane pandatee

Pandatee asub Sichuani provintsis ning ühendab omavahel Wolongi hiidpanda reservi ja Chengdu kuulsat pandade uurimiskeskust. Teele jäävad ka pandateemalised hotellid ja rattarajad koos telkimisvõimalusega, vahendab Lonely Planet.

Peamine võlu pandatee juures on, et see muudab pandakeskuste vahel liiklemise mugavamaks. Seni kulus ühest keskusest teise sõitmiseks rohkem kui kolm tundi, nüüd võtab see aga poole vähem aega, mistõttu jõuab rohkem turiste külastada mõlemat paika.

Lisaks avaldatakse lootust, et turistidel on teed läbides võimalik kohata ka metsikuid pandasid. Siiski kinnitas kohaliku turismiarenduskeskuse direktor Fu Yonglin, et pandad jäävad endiselt turistide eest kaitstuks. «Kui rääkida pandadest, siis peamine prioriteet on ikka nende turvalisus. Me võime arendada välja kõiksugu tooteid nende piltidega, kuid elusate pandade jaoks on oluline, et nad saaks elada õnnelikult ja rahulikult».

Sichuanis asub seitse looduskaitseala ja üheksa parki, mis moodustavad Sichuani hiidpandade varjupaiga, mis on ka UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Siin elab 30 protsenti kõikidest maailma pandadest ning ühtlasi on siin palju teisi ohustatud liike.

Väidetavalt on piirkond viimastel aastatel muutunud turistide hulgas järjest populaarsemaks ning alles hiljuti avati otselend Uus-Meremaalt Chengdusse, et turistid saaksid pandasid uudistama tulla. Hiina on viimasel ajal tugevalt panustanud pandade säilimisse ja nende loomade populatsioon on tõusnud 17 protsenti. Pandasid ei peeta enam ka väljasuremisohus liigiks, kuid nad on siiski veel haavatavate liikide nimekirjas.