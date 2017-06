Riik pildis: 14 kohta, mida Portugalis kindlasti külastada

1. Alcobaca klooster

Ibeeria poolsaare üks võimsamaid kloostreid on vallutanud terve Alcobaca linna. 12. sajandist pärit kloostri lasi ehitada Portugali esimene kuningas Afonso Henriques ning sellest sai ühtlasi üks rikkamaid ja võimsamaid kloostreid terves riigis. Seal elasid 999 munka, kes vahetustega pidasid koguaeg missat.

2. Belem, Lissabon

Portugal on tõeline avastajate maa ja siit piirkonnast on teele asunud ka kuulsad maadeavastajad nagu Magellan ja da Gama. Belemi piirkonnas asuvad Lissaboni mõned kõige ajaloolisemad monumendid ja ühtlasi on see üks turistide kõige külastatavamatest piirkondadest.

3. Pena rahvuspalee

Sintra linna valvab suursugune Pena rahvuspalee, mille ka UNESCO on oma kaitsva tiiva alla võtnud. Kindlasti tasuks mäe otsa palee juurde ronida, sest lisaks ehitise enda suursugususele avanevad sealt ka kaunid vaated ümbritsevale linnale.

4. Fado baarid Alfamas

Kui on huvi kurvameelse Portugali muusika fado vastu, tuleks seda kindlasti kuulata Lissaboni kõige vanemas, Alfama, piirkonnas. Siin võib kergesti ära eksida, kuid sageli ei panda seda ka pahaks, sest need munakivitänavad, kaunid fassaadid ja fadost õhkavad väikesed baarid sobivad hästi lõõgastumiseks.

5. Porto vanalinn

Portolased on tuntud oma töökuse poolest ja sellele annab tõestust ka järjest enam õitsev portveini tööstus. Kuigi esialgu paistab linn üsna uudne, siis veidi ringi seigeldes leiab ka lummava vanalinna. Siin on mitmeid muuseume, vanaaegseid poode ja hubaseid restorane.

6. Ponta da Piedade

Lagose linna lähistel asub grupp kivimoodustisi, mis on Portugali üheks kuulsamaks turismiatraktsiooniks. 20 meetri kõrgused kuldsed kivikamakad koos sillerdava sinise veega võluvad kõiki külastajaid.

7. Evora vanalinn

Linn on mõnus pärastlõunaseks jalutuskäiguks, kus majade fassaadid on mõnusalt romantilised ja puudu ei jää ka lokkavast ajaloost.

8. Mosaraz

Siin saab nautida tõelist keskaegset Portugali. Mosaraz on Alentejo piirkonna üks kaunemaid paikasid, mille atmosfäär viib justkui ajas tagasi. Linna valvab taaskord suursugune kindlus.

9. Madeira

Madeira saarelt leiab puutumata looduse, rahu ja hingematvad vaated mägedele. Siin saab proovida ka maitsvaid roogasid, Madeira veini ja uusaasta ööl üht erakordselt suursugust ilutulestiku etendust.

10. Obidos

Ka see linnake sobib suurepäraselt lõõgastavaks jalutuskäiguks ning nagu ka paljudes teistes paikades, valvab siin elanike rahu suur kindlus.

11. Braga vanalinn

Kui uskuda brošüüre, siis on Braga Portugali Rooma. See paik oli kunagi elav roomlaste asustus ja veel tänasenigi on alles hulgaliselt kirikuid ja katedraale.

12. Boca do Inferno

Põrgusuu on imekaunis loodusmoodustis, lõhe, kus kõrged lained murravad end vastu kaljusid möirates pooleks.

13. Duoro jõeorg

Siit tuleb Portugali kuulus portvein. Duoro jõgi lookleb mööda kümnetest viinamarjaistandustest, oliivipuudest ja päikesepaitatud nõlvadest. Lisaks veinile tasuks siin piirkonnas proovida ka suitsutatud sinke, vürtsikaid vorste ja isegi metssealiha.

14. Coimbra ülikool

Portugali vanima ülikooli asutas 1290. aastal kuningas Dinis. Nüüdseks on ülikool ka UNESCO maailmapärandi nimistus. Muuhulgas tasub ülikoolis kindlasti külastada ka imekaunist raamatukogu.