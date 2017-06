Ryanairi stjuuard paljastab kõige tüütuma asja, mida reisijad teevad

23-aastane noormees Jospeh meenutab oma aastapikkust lendamist Ryanairiga, kui kõige halvemat tööd, mis tal kunagi on olnud, sest ta pidi toime tulema erakordselt halbade klientidega, ilma, et oleks vahepeal olnud kusagile põgeneda, vahendab Independent.

«Meil olid mõned üsna dramaatilised kliendid. Kord palusin ühel isal, kes oma tütart turja peal sõidutas maha istuda ja turvavöö kinnitada, sest oodata oli turbulentsi. Mees hakkas seepeale minuga vaidlema ja karjuma ning väitis, et ta tütar peab tualetti minema. Kohe kui turvavööde silt oli kustunud, läks ta mu ülemuse käest mu nime küsima ja väitis, et ma seadsin ta tütre elu ohtu,» kirjeldas Joseph juhtumit.

Ette tuli ka ohtralt agressiivsete ja purjus klientidega tegelemist. Kui mõni reisija muutub agressiivseks, on pardameeskond kohustatud kutsuma lennukile vastu ka politsei. Kui aga mõne reisija vahel peaks lahvatama kaklus juba siis, kui lennuk ei ole veel õhku tõusnud, visatakse osapooled kohe lennukist ka välja.

Selleks, et lendu segada, ei pea tingimata muutuma agressiivseks. Sageli üritavad reisijad salongi kaasa võtta rohkem käsipagasit, kui lubatud. Kuna aga salongis võib korraga olla 90 pagasiühikut, siis võib maapealse personali tähelepanematus ka lennu algust edasi lükata.

«Mõnikord ei sildista lennujaama töötajad käsipagasit korralikult ja nii on järsku salongis 140 kotti. Siis me peame need välja võtma ja klientidele üks haaval seletama, miks me nende kohvrid pagasiruumi saadame. Neile see muidugi ei meeldi ja seetõttu tuleb nendega ka pikemalt vaielda,» rääkis Joseph.

Pardameeskonna elu teevad keeruliseks ka ettevõtte juhid, kes kvaliteedi ja standardite eest vastutavad. Mõnes lennujaamas on nad rangemad, kui mujal. Nii kirjeldas Jospeh, et Stanstedist lendavad stjuardessid võisid kanda vaid nelja erinevat soengut, nende küüned võisid olla värvitud ainult kas punaseks või roosaks.

Pardameeskonnal jagub aga etteheited ka Ryanairile endale. Väidetavalt viidi kaupa lennukisse vaid kord päevas, kuid surve teha müügikäivet oli suur, mistõttu võisid erinevad söögid ja joogid otsa saada ja nii tekkisid sageli ka piinlikud olukorrad klientide ees. Ometi ei tahtvat lennufirma seda mõista ning käskis aga järjest enam müüa, kaupa juurde andmata.

Joseph siiski lisas, et turvalisuse arvelt allahindlusi ei tehtud ning kuigi mõnikord ei jõutud põhjalikult koristada, siis kõik turvaprotseduurid olid tehtud.