Kuidas kasutab Põhja-Korea tehnoloogiat teisiti kui meie?

Kuigi sageli on põhja-korealaste jaoks meie jaoks tavapärased luksused üsna kättesaamatud, siis tehnoloogiast ei ole nad täielikult loobunud. Sellegipoolest kasutavad nad seda üsna teistmoodi, kui meie, vahendab Insider.

Peaaegu keegi ei kasuta internetti

Selline internet, mida meie tunneme, on Põhja-Koreas olemas, kuid selle kasutamine tugevalt piiratud. Sellele on ligipääs peamiselt vaid eliidil ja välismaalastel. Põhja-korealased kasutavad oma siseinternetti, mida tuntakse Kwangmyongina ning mis on välismaailmale täiesti suletud. Leheküljed, mida selle internetiga saab külastada, kuuluvad peamiselt valitsusasutustele, kuid leidub ka mõningaid kaubanduslehti.

Facebook keelati aga nad on ehitanud endale klooni

Kuigi neil ei ole ligipääs Facebookile, meeldib neile endiselt selle kontseptsioon. Sellepärast loodi seal sarnane lehekülg, kuhu saab samuti oma e-mailiga registreeruda, saata sõnumeid ning oma sõprade lehele postitada.

Vaid igal kümnendal inimesel on nutitelefon

Nagu paljud teised riigid on ka Põhja-Korea nutitelefonide usku. Peamise operaatori, Koryolinki sõnul on seal umbes kolm miljonit kasutajat.

Aga nad ei saa teha rahvusvahelisi kõnesid

Koryolink ei lase oma klientidel välismaale helistada, kuid need, kes elavad Hiina piiri ääres kasutavad sisse toodud SIM kaarte ja telefone ning helistavad nendega oma lähedastele, kes on riigist põgenenud.

Lauaarvutid on vaid rikastele inimestele

Lauaarvuteid Põhja-Koreas mõnikord ka kasutatakse, kuid peamiselt on need kättesaavad vaid eliidile või õpilastele, kes on saanud sisse Pyongyangi ülikooli. Arvutid on saadaval ka internetikohvikutes ja koolides.

Ligipääs arvutitele on nii piiratud, et USB pulgad on pigem moeese

Väidetavalt kannavad pealinna Pyongyangi noored USB pulkasid kui aksessuaare, sest arvutitele nagunii ligipääsu pole ja muul otstarbel pulkasid kasutada ei saa.

Isegi kui perekondadel on telekas olemas, siis palju sealt vaadata ei ole

Kõik telekad on seadistatud näitama vaid Põhja-Korea kanaleid ja politsei käib kodusid pisteliselt kontrollimas, et näha, ega telekaid ei ole üritatud ümber seadistada.