Maailma suurim lennuk tehakse veelgi suuremaks

Airbus plaanib oma lipulaevale juurde anda tiivaulatust, mis teeb juba praegusel hetkel suurima lennuki veelgi suuremaks, vahendab Telegraph.

Kahekordne lennuki laiuseks on hetkel 80 meetrit, kuid Airbus plaanib sellele lisada veel kümme meetrit, mis peaks omakorda muutma kütusekulutamist nelja protsendi võrra efektiivsemaks ning vähendama ka takistusjõu mõju.

Airbusi eesmärk on pakkuda klientidele uue mudeli asemel vana, mis on saanud olulisi täiendusi ja kus on peal ka paremad mootorid. Sama taktikat kasutati ka Aribus A330-ga. «Me ei lase turule A380neo-t, sest selleks ei ole lihtsalt vajadust,» sõnas ettevõtte president Fabrice Bregier. «Kuid see ei tähenda, et me ei otsiks pidevalt võimalusi oma lennukite paremaks muutmiseks».

Neo mudeli avaldamine oleks kindlasti ka kulukam, kui vana paremaks muutmine. Lennukitootjal ei ole viimasel ajal väga hästi läinud ning A380 tootmist ähvardas isegi peatamine. Siiski on praegu ettevõttelt juba tellitud 104 suurt lennuhiiglast.

A380 toodi turule koostöös Singapore Airlines'iga, kuid kõige rohkem on neid suuri lennumasinaid Emiratesil. Kõige suurema lennuki tiitel on aga jätkuvalt Antonov An-225 käes, mille tiivaulatus on 88,3 meetrit, kuid tegu on kaubalennukiga.

Ülevaade Airbus A380-st: