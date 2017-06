Reisija väidab, et United Airlinesi töötaja lõi teda vastu pead

United Airlinesi koduterminal asub Huston Bush kontinendivahelises lennujaamas. Lindsay Urban oli teel San Franciscost Belize'i ning tal tuli vahemaandumine teha Houstonis. Oma aja otsustas ta veeta lennujaama kabelis, mis on mõeldud kõikidele uskudele ja kus ta tukastas, vahendab Travel and Leisure.

Oma uinakut ta aga mõnusalt nautida ei saanud, sest järsku lõi keegi teda vastu pead. Urban kargas selle peale püsti ja küsis, miks mees teda vastu pead lõi. Lööja teatas seepeale, et kabelis ei tohi magada, rullis lahti oma palvemati ja hakkas palvetama.

Kui naine nõudis mehelt endiselt selgitust, väitis viimane, et ta ei tahtnud, et naine oma lennukist maha jääks. Urbani sõnul on ta juhtunust aga täielikult šokeeritud. «Ma ei maga, mul on tunne, et mind on tõeliselt väärkoheldud. See tõepoolest rikkus mu reisi. Ma olen terve aja ainult nutnud».

Kuigi United Airlines ei tahtnud kohe sel teemal kommentaare jagada, sõnasid nad lõpuks, et kahetsevad, et Urbaniga selline vahejuhtum toimus ning on alustanud sisejuurdlust. Töötaja, keda löömises süüdistatakse, on ametikohustustest ajutiselt vabastatud.

Pärast kevadel juhtunud intsidenti, kus Unitedi lennukist tiriti vägisi välja Vietnami päritolu arst, on kaebuseid selle lennufirma suhtes tekkinud kui seeni pärast vihma. Alles eelmisel nädalal kaevati lennufirma taas kohtusse, sest nende töötaja tõukas terminalis pikali 71-aastase mehe.