Esimesed vihmad toovad mehhiklasteni hõrgu toidu

Oaxaca linnast väljaspool elav õpetaja Gabriel Hernández Cruz räägib, et ta ootab igal aastal pikisilmi kevade esimesi vihmasid, mille järgselt chicatanad lendavad oma pesadest välja, kirjutab BBC Travel. Varajastel hommikutundidel pidavat taevas olema täidetud suurte punakaspruunide sipelgate sülemitega, kelle tiivalehvitusi on juba kaugelt kuulda.

Nii kogunevadki linnaelanikud enne koitu tänavatele, et kohaliku delikatessi valmistamiseks sipelgaid koguda. Cruz selgitas, et chicatanasid pole kuigi raske hankida, sest nad liiguvad aeglaselt ning paljud neist kukuvad juba ise tänavatele. Seega tekib tunne, et sipelgad justkui sajaksid taevast alla, tuleb ainult haarata hari ja nad kokku pühkida.

Kohalike jaoks on tegu alati oodatud sündmusena, sest nii kiirelt kui chicatanad tulevad, nii nad ka lähevad, lennates läbi linna vaid ühe kuni kahe päevaga.

Kogutud sipelgate kasutamiseks kohalikus köögis on väga palju võimalusi. Mõned inimesed eemaldavad chicatanadelt tiivad ning söövad neid lihtsalt kui pähkelid. Kokk Ricardo Arellano meenutab, kuidas tema ema kasutas putukaid nii memela (väike tortilja ubade ja juustuga) kui ka üldiselt kasutatava kastme valmistamisel.

Oma ema retsepti järgi kastme tegemiseks röstis Arellano sipelgad lamedal ahjuplaadil, segades neid aeg-ajalt palmilehtedest harjaga. Seejärel röstis ta ka avokaado lehed ning chile de arbol tšillipipra. Viimasena valas kokk kõik koostisosad vulkaanilisest kivist tehtud molcajete uhmrisse ja purustas komponendid pärast küüslaugu lisamist üheks massiks.

Välismaalastele, kellele serveeriti kastet värske maisitortiljaga, meenutas kogu roog üllataval kombel suitsujuustu. Samas ütlesid sööjad, et kaste tundus vaatamata vähestele koostisosadele väga kompleksne ja maalähedane.

Kui algselt kasutasid chicatanasid vaid Oaxaca elanikud, siis praeguseks müüakse putukaid kõrge hinna eest ka maailma parimatele restoranidele. Näiteks sel aastal oli sipelgate kilohinnaks umbes 85 eurot. Hinna ajab kõrgeks just asjaolu, et antud putukaid on võimalik hankida vaid paaril päeval aastas.

Osade putukate proteiinisisaldus on tegelikult peaaegu sama suur kui veiselihal ning seepärast arvatakse, et nad on tulevikutoidu peamised koostisosad. Chicatanadest valmistatud kastet peeti aga iroonilisel kombel kaua ainult vaeste toiduks, tänapäeval on arvamused selles osas muutunud.