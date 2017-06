Unitedi Airlines kaevati taaskord kohtusse

Pikali tõugatud 71-aastane mees Ronald Tigner otsustas nüüd lennufirma ja kaks selle töötajat kohtusse kaevata, nõudes kahjutasuks miljon eurot. Tigner väidab, et lennufirma ja töötajad käitusid temaga hoolimatult, vahendab The Washington Post.

Süü tõestamiseks on olemas ka lennujaama videosalvestis, kust on selgelt näha kõik toimunu.

United Airlines kirjutas avalduses, et nad on videost häiritud ning, et selline käitumine ei ole nende ettevõttes sallitud, mistõttu on ka halvasti käitunud töötaja juba vallandatud. Nad lisasid, et sellised teod ei peegelda lennufirma baasväärtuseid, milleks on pühendumus kohelda kõiki kliente austusväärselt ja väärikalt. Lisaks lubasid nad, et juhtumit hakatakse lähemalt uurima ja nad vabandasid ka kõikide reisijate ees.

Kaebuse kohaselt sai tüli alguse siis, kui Tignerile ulatati loetamatu pardakaart. Kui mees nõudis endale uut pardakaarti ei tahetud talle seda anda ning tal paluti suunduda turvakontrolli. Sealt ei tahetud meest aga läbi lasta, sest pardakaarti ei olnud võimalik lugeda.

Seejärel suundus Tigner tagasi registreerimislaua juurde ja proovis uuesti endale uut pardakaarti saada. Väidetavalt keeldusid Alejandro Anastasia ja Ianthe Phillips-Allred teda aitamast, saates mehe poole vaid vandesõnu ja naeru.

Osapoolte vahel rullus lahti ka väiksem sõnasõda, mil saadeti üksteise poole teele ka piisavalt ebaviisakusi, mis lõppes reisija tõukamisega nii, et viimane pikali kukkus. Tigner jäi liikumatult lamama ja kuigi tema läheduses oli ka teisi lennufirma töötajaid ei aidanud teda keegi. Alles pärast 50 sekundi möödumist lähenes Tignerile kaasreisija, kes teda aitas.

Hiljem helistas Unitedi töötaja ka kiirabisse, teatades, et neil on vaja abi 70-aastasele mehele, kes on kukkunud. Kui kiirabist küsiti, et mis kukkumise põhjustas ja kas mees on veel teadvusel vastas töötaja, et nendele küsimustele ta vastust ei tea.

Hiljem süüdistati Anastasiat vanemale inimesele kehavigastuste tekitamises. Ta sai trahvi, pidi käima viharavi kursustel ja ka Tigneri ees vabandama.

Uues süüdistuses seisab, et vahejuhtumi tagajärjel sai Tigner tõsiseid vigastusi, kannatas rahaliselt, kuni pidi maksma raviarveid ja kogu sündmuse tõttu on ta füüsiliselt väärastunud ja see on põhjustanud mentaalset piina. Lisati ka, et Tigner ei andnud ise alust sellise vahejuhtumi tekkeks.