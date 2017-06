Lennuk sõitis maandumisel otsa kolmemeetrisele alligaatorile

Piloot Rick Crose märkas vahetult enne maandumist, et keset maandumisraada lamab suur loom. Ta ei jõudnud sellele enam reageerida ja sõitis alligaatorile täpselt maandumise hetkel otsa, mistõttu loom ka suri. Lennukis keegi kannatada ei saanud, vahendab Travel and Leisure.

Kogenud pilootide hinnangul on tegu üsna erakordse juhtumiga, kuid samas see ka ei üllatanud kedagi, sest tegu on siiski Florida osariigiga, kus alligaatoreid on üsna palju.

Metsikute loomade uitamine lennuradadele on järjest kasvav probleem. Alates 1990. aastast on lennukite ja loomade kokkupõrkeid juhtunud 160 000 korral. Viimaste aastatega on selliste vahejuhtumite sagedus aga märgatavalt tõusnud. Kui 1990 juhtus 1851 õnnetust, siis rekordilisel 2014. aastal juhtud 13 668 intsidenti.

Risk järjest kasvab, sest linnukolooniad kasvavad ning lennukid muutuvad vaiksemaks. Boeing on pakkunud välja ka erinevaid lahendusi, mis aitaksid kokkupõrkeid vähendada. Muuhulgas on soovitatud luua süsteemid nii, et vajadusel oleks võimalik mõnele teisele rajale maanduda või mujalt õhku tõusta.