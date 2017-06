Seitse põnevat perepuhkust Pärnu kandis, mida suvel kindlasti kogeda

Jõuluvana Korstna Talu

Iga laps unistab talvel jõuluvanast, aga Pärnumaal elab üks jõuluvana aasta läbi koos memme, päkapikkude, hobuste, jäneste, ämblike, muttide, lindude ja paljude teiste sõpradega. Miks mitte minna jõuluvanale külla just suvel? Jõuluvana Korstna talu asub Pärnumaal Tõstamaa vallas. Korstna talus on võimalik kogu perega osaleda erinevates tegevustes talu rehetoas ja kambrites, tornis ja pööningul, aidas ja tallis – sõita ree ja poniga, putitada traktorit, saada sõbraks talus elavate loomadega, kellele võib meeleheaks kaasa tuua leivakuivikuid ja porgandit, Jõulumemmega meisterdada, mekkida pannkooki moosiga ja püstkojas lõkke ääres Jõuluvanale salmi lugeda või oma salasoov sosistada.

Pernova Loodusmaja

Kui kool saab läbi, aga hing ihkab ikka uute teadmiste järele, siis tasub külastada kumera murukatusega Pernova Loodusmaja. Loodusmajas ootavad külastajat talveaed, lemmikloomaruum, filmiruum, helide koobas ja väljapanekud Pärnumaa loodusest. Lisaks toimuvad loodusmajas ja selle eestvedamisel suvel ka põnevad ja õpetlikud lastelaagrid nii looduse-, käsitöö-, ajaloo-, seikluste kui ka merehuvilistele.

Valgeranna seikluspark

Kõik julged ja seiklushimulised on kindlasti oodatud Valgeranna seiklusparki Audru vallas. Lisaks närvikõdi tekitavatele puude latvade vahel looklevatele seiklusradadele pakub park sel aastal ka uut atraktsiooni hulljulgetele – vabalangemine 10 meetri kõrguselt platvormilt! Ka väiksema adrenaliinivajadusega pereliikmed leiavad seikluspargist endale meelepärast tegevusi, näiteks disc golf'i mängides, seiklusradade all kaunis männimetsas aarde- või fotojahil osaledes, või miks mitte lihtsalt liivasel Valgerannal peesitades ja piknikku pidades.

Pärnu Kardikeskus

Tähelepanu, start! Kõik kiirusefännid kardiga sõitma! Savi tänaval asuval Pärnu Kardikeskuse siserajal on kümme võimsat kartautot, millega saab rajal turvaliselt kihutada ja sõpradega mõõtu võtta. Istmeid saab reguleerida nii, et autot saab juhtida 125 cm pikkune sõitja ning mugavalt tunneb end ka kahemeetrine rallitaja.

Teispere talu

Tagasi loodusesse ja maaellu tulles saab oma nunnumeetrit testida Teispere talus Jõõpres. Talu ootab külastajaid, et tutvustada oma talu linnu- ja loomaparki. Muu hulgas ootavad kohtumist pesukaru, lambad, kääbuskits ja lontkõrvjänkud, kellele pai teha, India jooksupardid, kelle munad on kanamunadest kaks korda suuremad, lennutuvide perekond, kes on tuntud kui «kirjatuvid», vaskleevikesed ja teised isendid. Nägemata ei jää ka tibutraktor! Talus on seiklemiseks väiksed matkarajad ja istumiskohad loodusvaadete nautimiseks. Teispere talu külastamiseks palub pererahvas aja eelnevalt kokku leppida. Muide, Teispere talu on osa Romantilisest Rannateest.

Ammende Villa

Kui ilm on ilus ja tahaks nautida maitsvat kooki ja kohvi, tasuks kogu perega külastada Ammende villat. Villa on kuulus oma luksusliku hotelli ja glamuurse restorani poolest, kuid lisaks sellele on villal suur aed, kus suvel mõnus ka lastel joosta ja mängida, kui vanemad villa terrassil hõrgutisi naudivad. Ammende villa aias toimuvad suvel ka kontserdid ja kogupereüritused, millel tasuks kindlasti silm peal hoida.

Kunst & elamus

Suvesumedus, -värvid ja -lõhnad lausa kutsuvad ennast väljendama. Miks mitte teha seda kogu pere ja sõpradega kogenud juhendaja käe all maalimist õppides? Kunst & Elamus sobib ideaalselt näiteks laste sünnipäevadele. Lõuendile või tühjale pusleruudustikule maalitakse lõbus pilt, mille iga laps saab koju kaasa võtta. Soovi korral saab ka tellida näomaalingute tegemist, suupisteid ja torti. Tore on ka see, et nad tulevad ise kohale või pakuvad välja toredaid kohti, kuhu maalima minna.

Kõikide nende põnevate perepuhkuse kohtadega saab tutvuda ka 22. juulil Pärnu rannapargis toimuval Rõõmsate Laste Festivalil. Rõõmsate Laste Festival on lastele ja peredele pühendatud päev, täis inspireerivaid koostegemisi, mänge, töötubasid, uusi hobisid, perepuhkuse ideid ja festivalimelu. Veel üks suurepärane põhjus perega Pärnu külastamiseks!