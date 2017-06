Viis põnevat fakti, mida Ühendkuningriigi kohta tavaliselt ei teata

Mis on Ühendkuningriik (inglise keeles United Kingdom)?

See võib tunduda tobeda küsimusena, kuid just selline küsimus on peas paljudel eestlastel ja teistelgi. Lühidalt tähendab ÜK ehk Ühendkuningriik Suurbritanniat ja Põhja-Iirimaad. Suurbritannia koosneb aga omakorda Inglismaast, Walesist ning Šotimaast.

Miks on Põhja-Iirimaa osa Ühendkuningriigist?

1801. aastal nägi liitmisseadus ette, et Iirimaa ühendatakse Suurbritanniaga. Liitmise tulemusena sooviti juhtida riigi majandus merkantilismist (majanduspoliitika, mille puhul on riigil oluline roll turu kujundamisel) vabamajandusele (selle puhul riik ei sekku). Uus süsteem teravdas aga protestantide, kes elasid peamiselt Iirimaa põhjaosas, ning katoliiklaste, kes elasid riigi lõunaosas, suhteid. Põhjus oli selles, et ühendamisest said kasu tööstuses tugevad protestandid ja kahju jäi põllumajandusega tegelevatele katoliiklastele, sest vabamajanduse tulemusel langesid tugevasti toidukaupade hinnad.

Järgmise suure probleemi, Iiri näljahäda (1845–-1850) tõttu hukkus üle miljoni iirlase ning paljud pagesid välismaale. Näljahäda tulemusel sai alguse aga iiri rahvusliikumine, millest omakorda arenes välja Iiri Parlament. 1886. aastal pakkus tollane peaminister iirlastele iseseisvust, kuid idee ei meeldinud protestantidele, kes kartsid, et Iirimaa iseseisvumisel jäävad nad tekkivas katoliiklikus riigis vähemusse. Pinged viisid Iirimaa verise iseseisvussõjani (1919–1921), mille tulemusel sõlmiti vaherahu ning Põhja-Iirimaa ala jäi ülejäänud Iirimaast eraldi, Ühendkuningriigi koosseisu.

Miks on Ühendkuningriigis vasakpoolne liiklus?

Keskajal olid Suurbritannia maanteed täis ohtlikke ja pahatahtlikke isikuid ning enese kaitsmiseks pidid inimesed kaasas kandma mõõka. Kuna enamik inimesi oli ka tollal paremakäelised, siis vasakul pool liikudes oli võimalik ohu korral hõlpsasti mõõk haarata ja end või (kaariku- ja vankrijuhtide puhul) oma reisijaid vastutulijate eest kaitsta.

Miks on ÜK-s pehme kliima?

Riigi põhjapoolsem osa, Šotimaa asub umbes samal laiuskraadil, millel Kanadas olev Churchill, tuntud ka kui «Jääkarude pealinn», kuid ometi pole ÜK-s looduslikult ühtki jääkaru. Šotimaal on lihtsalt pehmem kliima, tänu jugavoolule, mis tihtipeale toob troopikast kaasa soojad õhuvoolud ning muudab üldise kliima mahedamaks. Karmid talved on samamoodi põhjustatud jugavoolu poolt, mille lõuna poole liikumisel on külmadel õhuvooludel võimalik ilmad jäisemateks muuta.

Miks ütlevad britid tihti «cheers»?

Enamik inimestest teab, et «cheers» tähendab «terviseks», kui tahetakse näiteks toosti öelda. Britid on aga seda sõna kaua kasutanud ka «aitäh» ja «tänan» tähenduses. Nii on neile tavaline omavahel suheldes ka öelda lause nagu «cheers for asking» ehk «tänan küsimast».