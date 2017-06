British Airways jätkab Tallinnasse lendamist ka sügis- ja talvehooajal

Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul on tegemist erakordselt hea uudisega nii reisijate kui kogu Eesti majanduse jaoks. «British Airwaysi kinnitusel on nad väga rahul Tallinn-London liini edukusega ning see motiveeris neid pikendama esialgu hooajalisena planeeritud lennugraafikut aastaringseks,» ütles Pärgmäe.

«Rõõmustav on see eeskätt neile, kes soovivad veeta nädalavahetuse kas Tallinnas või Londonis, samuti jätkulendajatele kaugliinidel ning loodetavasti suureneb ka ärireisijate maht Eesti ja Suurbritannia vahel,» lisas Pärgmäe.

Alates 30. oktoobrist lendab British Airways Londonist Heathrow lennujaamast Tallinnasse esmaspäeviti ja reedeti kell 9.55 ning väljub Tallinnast Londonisse kell 16.10. Lennuaeg on orienteeruvalt 3 tundi ja 5 minutit.