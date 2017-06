Video: lennukist voolas kütust ja meeskond ei tahtnud seda uskuda

Rachel ja Mike Brumfield soovisid United Airwaysiga sõita New Yorgist Veneetsiasse pulmareisile, kuid vahetult enne õhkutõusu märkas naine, et lennuki tiivast voolab välja kütust. Lõpuks õnnestus paaril ka meeskonda veenda ning õhkutõus katkestati, vahendab news.com.au.

«Ma ei lenda kunagi enam Unitediga. Kõik töötajad olid täiesti kohutavad,» sõnas Rachel. «See juga oli suur, see nägi välja nagu tuletõrjevoolik». Leket märgates jooksis mees kiiresti lennuki etteotsa, et meeskonnaliikmeid teavitada, kuid need käskisid tal vaid ruttu taas maha istuda.

Pardameeskond küsis mehe käest, kas tegu on hädaolukorraga ja kuna mees ei osanud sellele kindlalt vastata, kinnitas personal, et kõik on hästi ja ta peab tagasi oma istekohale minema. Seejärel vaatasid nad aga ise aknast välja ja jooksid kohe kokpitti.

Piloodid lülitasid lennuki mootorid välja ja kohale sõitis mitu tuletõrjeautot. Ka stjuardessid tulid hiljem meest tänama, et ta viga märkas ja sellest teada andis. Ühtlasi näitas Mike Brumfield tehtud videot ka pilootidele, kes paistsid sellest üsna šokeeritud olevat.

Racheli kinnitusel palus meeskond aga lennufirmat sotsiaalmeedias mitte liialt mustata ning sellega ka kogu viisakus reisijate suhtes lõppes. Naine palus lennufirmat, et nad leiaksid neile uue lennuki ja piletid, millega Veneetsiasse sõita, sest nad pidid jõudma Vahemere kruiisile.

Pärast pikka palumist ja pisaraid broneeris United paarile pileti konkureeriva ettevõtte Delta Air Lines lennul, mis väljus aga järgmisel hommikul. Magamisaset neile ei antud ja seega pidid nad öö veetma lennujaama põrandal.

Lõpuks märkas paari kaasreisija, kel oli õnnestunud lennufirmalt hotellituba välja kaubelda ning pakkus selle kõikide elu päästnud reisijatele. Teine kaasreisija rentis neile aga limusiini, et nad saaksid hiljem tagasi lennujaama sõita.

Vastabiellunud paar oli üllatunud, et lennufirma ei pingutanud rohkem, et vältida halba tagasisidet. United kinnitas oma avalduses, et lennukil tekkis kütuseleke ja seetõttu ka lend tühistati, kuid nad ei puudutanud kogu ülejäänud vahejuhtumit.