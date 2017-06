Mida teha kui lõhud hotellis midagi ära?

Võib tekkida tahtmine vaikselt minema hiilida ja loota, et hotellitöötajad ei märka puuduvat lampi või lõhutud linasid. Siiski oleks targem töötajatele rääkida, sest see ei ole kindlasti esimene kord, kui midagi sellist on juhtunud, vahendab Travel and Leisure.

Hotellitöötajad on üldjuhul mõistvad, kui toas ei ole just korraldatud täielikku kaost. Kuna nad näevad selliseid juhte sageli, on nad leplikumad, eriti kui kliendid on ausad. Kui aususega käib kaasas ka vabandus, siis võid olla kindel, et väiksema mure puhul saab asi valutult lahendatud.

«Me saame aru, et õnnetusi juhtub,» lisas hotelliketi Destination Hotels and Resorts regionaalne asepresident Greg Miller. «Kui just ei ole tehtud midagi pahatahtlikku või klient olnud väga hooletu, siis tavaliselt karistust ei järgne,» lisas ta.

Siiski tuleb meeles pidada, et kui oled peo käigus meelega toas laamendanud või tõelise kaose korraldanud, siis küsitakse selle eest kahjutasu ning see ei piirdu tavaliselt vaid lõhutud asjadega. Liigagi sageli tuleb ette, et tuba tuleb ajutiselt kasutuselt maha võtta ja siis küsivad hotellid tavaliselt raha ka nende päevade eest, mil nad ei saa tuba välja üürida.

Kuigi töötajad võivad olla järeleandlikud, siis tasub teada, et kui suitsetamine on keelatud, siis mõeldakse seda tõsiselt ning üldjuhul järgneb keelu rikkumisele ka rahatrahv ning siin ei aita ka külluslik vabandamine.