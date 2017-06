Lihtne nipp, mis teeb hotellis viibimise mõnusamaks

Selleks, et hotellis end paremini tunda, ei pea põhjalikult ette valmistama ja ööbima vaid kõige luksuslikemas tubades. Kõige lihtsam viis endale mõnus puhkus tagada, on olla julge ja küsida seda, mida saada soovid, vahendab Insider.

«Paljud inimesed ei mõista, et hotellides on kõik olemas, mida neil vaja,» sõnas suure hotelliketi Wundham Hotel Group turundusdirektor Barry Goldstein. «Ma arvan, et inimesed ei tea, et hotellides on peaaegu kõik olemas, alates kõige lihtsamatest asjadest nagu mõned rohud ja telefonilaadijad kuni alussärkideni välja».

Paljud nendest lisadest on tasuta. Kui tubades ei ole lokitange või triikimisrauda, tasuks selle kohta vastuvõtulauast uurida ja kui tegu on vähegi korraliku hotelliga, siis on see suure tõenäosusega neil ka olemas.

Lisaks tuleks hotellile teada anda, kui plaanid reisida koos lastega. Isegi kui broneerimisel ei ole küsitud nime ja vanust, tuleks need siiski lisada, sest hotellid võivad nii ette valmistada armsad üllatused. Toas võivad ees oodata juba küpsised ja mõnusad joogid või väikesed mänguasjad.

Kindlasti ei tohiks olla ka häbelik, kui on soov endale paremat tuba küsida. «Reisijad, kes peatuvad tavatubades, ei julge seda tavaliselt teha, kuid kui hotell ei ole täis saavad vastuvõtutöötajad pakkuda ka paremaid tube,» kinnitas Goldstein.