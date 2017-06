Holland muudab tühjana seisvad vanglad luksushotellideks

Tuntuim neist on tõenäoliselt Hollandis Roermondis asuv Het Arresthuis (Arestimaja), vahendab Lonely Planet. 1863. aastal vanglana ehitatud hotellis on trellidega aknad, õiged kongiuksed ning malmist trepid.

Kongid on aga seestpoolt kujundatud luksuslikeks tubadeks ja sviitideks. Külastajatel on isegi võimalus rentida kogu kongide plokk umbes 200 inimesega peo korraldamiseks.

Viimase nelja aasta jooksul on vähemalt 19 Hollandi vanglat suletud kuritegevuse vähenemise ning suurema ühiskondlikult kasuliku töö või tingimisi vanglakaristuse määramise tõttu. Siiani on hollandlased vabasid vanglaid renoveerinud põgenike jaoks või lasknud neid kasutada Belgia ja Norra valitsusel. Viimaste uuringute kohaselt suletakse peatselt veelgi vanglaid, niisiis on oodata ka rohkem endistest vanglatest hotelle.

Lisaks Het Arresthuis'le on sarnaseid hotelle võimalik külastada ka Inglismaal Oxfordis, kus üks hotellituba on ehitatud kokku kolmest kongist, ning Türgis Istanbulis, kus saab peale huvitava kogemuse ka kiiresti jõuda tuntumate vaatamisväärsusteni.

Rohkem pilte näeb siit.