Neli tõeliselt püha puud

Bodhipuu, Taimaa - liivakivist Buddha skulptuur on end peitnud Ayutthaya kloostri bodhipuu juurte vahele. Bodhipuu all sai ka Siddhartha umbes 2600 aastat tagasi valgustunuks ning temast sai Buddha.

Tule puu, Mehhiko - mehhiklased soovivad selle hiiglasliku puu võtmist ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. Kuigi seda ei ole veel saavutatud on puu võimas: 35 meetrit lai ja 30 meetrit kõrge. Puu arvatavaks vanuseks on 2000 aastat ning usutavasti istutas selle kunagine asteekide preester.

Glastonbury püha okkapuu, Inglismaa - kuni 2010. aastani pidasid paljud kristlased puud pühaks ning korraldasid sinna ka palverännakuid, kuid ühel ööl raiuti puu vihakuriteona maha. Tänaseks on pühast puust alles vaid selle känd.

Abrahami tamm, Läänekallas - väidetavalt külastas siin ingel Iisraeli loojat ja lubas, et ta saab poja. See tamm võib olla kuni 5000 aastat vana ja jäänud ainukesena alles metsast, mis arvatavasti sel ajal seal laius. Väidetavalt sureb puu enne ära, kui meie hulka tuleb antikristus. Puu peamine tüvi on olnud surnud juba 1996. aastast, kuid alati on olnud võrse, mis annab veel lootust.