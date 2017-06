Arhitektuuri armastavad turistid peaksid külastama neid linnu

Rokokoo- Peterburi, Venemaa

Katariina palee / Vida Press

Rokokoo liikumine sai alguse 18. sajandil Prantsusmaal vastupanuna rangele ning sümmeetrilisele barokkstiilile, mis oli rokokoo eelkäijaks. Sellele on iseloomulikud heledad värvid, asümmeetriliselt kõverad ning kuldsed kaunistused. Ajastu üheks parimaks näiteks on Katariina palee, mille kaunistamiseks kulus väidetavalt ligi 100 kilogrammi kulda.

Futurism- Brasília, Brasiilia

Brasiilia katedraal / Vida Press

Futurismi kuulutav manifest ilmus 1909. aastal, millest tekkis ka sellenimeline kunsti- ja kirjandusvool. Eesmärgiks oli loobuda traditsioonidest ning kajastada tehnoloogia arengut. 1956. aastal alustas värskelt Brasiilia presidendiks saanud Juscelino Kubitschek uue pealinna ehitamist ning selle käigus valmisidki silmapaistvad Rahvuskongressi hoone ja Brasília katedraal.

Klassikaline ajajärk- Ateena, Kreeka

Parthenon / Vida Press

Kreekasse reisides on võimalik näha tõeliselt antiikseid ehitisi, millest paljud on püstitatud juba 2400 aastat tagasi ehk ligikaudu 4. sajandil enne Kristust. Vanakreeka templid olid peamiselt ehitatud marmorist ning ümber kogu hoone kulges sammastik. Ikooniliseks klassikalise perioodi ehitiseks on Parthenon.

Juugend- Budapest, Ungari

Gellerti spaa / Vida Press

Budapesti jõudis see looduslikke motiive ning voolavaid kõverjooni kasutav stiil 20. sajandi alguses ning praegu ongi see üks parimaid kohti juugendi imetlemiseks. Stiilinäiteid võib leida nii Gellerti spaast, Greshami paleest kui ka Budapesti loomaaiast ning botaanikaaiast.

Barokk- Rooma, Itaalia

Püha Peetruse väljak / Vida Press

Roomlased on tuntud oma innovaatilisuse poolest, sest just Roomast on tulnud lisaks barokile ka gooti ja renessanss stiil. Barokse arhitektuuri tunnusteks on sümmeetria, paraadlikkus, ornamendid, eenduvad ning taanduvad pinnad. Uudistada tasuks Trevi purskkaevu, Püha Susanna kirkut ning Püha Peetruse väljakut (Vatikanis).

Prantsuse koloniaalstiil- Hanoi, Vietnam

Hanoi ooperimaja / Vida Press

Nagu nimigi viitab, on sealset ehituskunsti mõjutanud Vietnami Prantsusmaa kolooniaks olemine 19. sajandi lõpust teise maailmasõjani. Nii on Prantsusmaa ehituskunsti järgides ehitatud hooneteks Presidendi palee ja Hanoi Ooperimaja.

Art Deco- Miami, USA

Art deco stiilis maja Miami Beachi piirkonnas / Vida Press

Miamis asub maailma suurim kollektsioon art deco stiilis ehitisi. 1920. ning 1930. aastatel oli arhitektide eesmärgiks muuta Miami oma geomeetriliste mustrite ning pastelsete toonidega ultramodernseks reisisihtpaigaks. Miami Beachi piirkonnas võib leida palju art deco stiilis maju.

Bauhaus- Tel Aviv, Iisrael

Bauhaus stiilis maja Tel Avivis / Vida Press

UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud Tel Avivi «White City» («Valge linn») koosneb 4000 hoonest, millest enamik ehitati 1930. ning 1940. aastatel. Bauhausi nimi on antud stiilile, sest arhitektideks olid juudi päritolu immigrandid Saksamaa Bauhausi kunstikoolist. Omapärased piirkonnas asuvad ehitised sobituvad hästi just vahemerelise kliimaga.

Kataloonia modernism- Barcelona, Hispaania

Sagrada Familia kirik / Vida Press

19. sajandil levinud Kataloonia modernismi tähtsaim esindaja Antonio Gaudi võttis eeskuju oriendi ning modernsest gooti stiilist. Barcelona populaarsemat vaatamisväärsust, Sagrada Familia kirikut ehitatakse alates 1882. aastast ning kirik peaks valmima 2026. aastal.

Kesk-sajandi modernism- Chandigarh, India

Punjabi ja Haryana kõrgema kohtu hoone / Vida Press

20. sajandi keskpaigas andis peaminister Jawaharlal Nehru Šveitsi päritolu arhitekt Le Corbusier’le ülesande muuta linn kaasaegsemaks, unustades ära traditsioonilise lähenemise. Le Corbusier projekteeriski palju tuntud hooneid, sealhulgas Punjabi ja Haryana kõrgema kohtu hoone, mida ka kunsti ja- disainitudengid käivad tihti uudistamas.

Renessanss- Firenze, Itaalia

Santa Maria del Fiore katedraal / Vida Press

Firenzest 14. sajandil alguse saanud liikumine lummab arhitektuurihuvilisi oma sümmeetriliste ja geomeetriliste struktuuridega. Selle keskaegse stiili parimateks imetlemise paikadeks Santa Maria del Fiore katedraal ning Santa Maria Novella kirik.

Bütsants/ Ottomani impeerium- Istanbul, Türgi

Hagia Sophia / Vida Press

Ajalooline eri kultuuride ristumispaik pakub avastajatele suursuguseid hooneid. Hagia Sophia ehitati esmalt Bütsantsi kristliku katedraalina, kuid Ottomanide vallutuse järel lisati hoonele islamile kohased minaretid ning kalligraafia.

Kaasaegne kunst- Dubai, Araabia Ühendemiraadid

Dubai pilvelõhkujad / Vida Press

Dubai on koht kaasaegse arhitektuuri nautlejatele, sest seal on suur osa linnapildist muutunud vaid ligikaudu kümne aastaga. Kõrgete klaashoonete seas asub ka maailma kõrgeim ehitis, 160 korrusega Burj Khalīfah.