Nipp, mis aitab turbulentsihirmust üle olla

Kuigi turbulents lennukit alla ei kukuta, on üsna palju juhtumeid, kus inimesed on tugeva turbulentsi korral saanud tõsiseid vigastusi. Tõsine rappumine võib endast välja viia ka kõige enesekindlama reisija, vahendab news.com.au.

Piloot Ron Neilsen, kes viib läbi lennuhirmu ületamise koolitusi, pakkus välja omapärase nipi, kuidas lennukis hirmuga toime tulla. Kui turbulents tabab lennukit, tuleks hakata oma nime kirjutama käega, mida tavaliselt kirjutamiseks ei kasutata.

Nii et kui oled paremakäeline, peaksid pastaka haarama vasakusse kätte ning kirjutama oma nime senikaua kuni maha rahuned või turbulents üle läheb. «Nõnda tuleb tegevusele eriliselt kõvasti keskenduda –, sest tavaliselt sa seda kätt sellises tegevuses ei kasuta – ega saa seega mõelda turbulentsile,» selgitas Neilsen.

«Teiseks segab see tegevus aju tavapärast tööd ja nii ei saa me niisama mõelda,» lisas ta. Lisaks soovitas Nielsen ka hingata läbi kõrre. See tehnika piirab õhuvoolu ja ennetab hüperventilatsiooni, mis võib tavapäraselt ärevuse hullemaks muuta.

Kurb uudis kõikidele turbulentsipelguritele on aga see, et tulevikus muutub lennukites rappumine järjest tavapärasemaks.

