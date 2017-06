Indoneesia võttis ette võimsa projekti

Indoneesia ametivõimud ei ole tegelikult päris kindlad, kui mitmest saarest nende riik koosneb, mistõttu on nad nõuks võtnud see selgeks teha. Kavas on registreerida ÜROs kõik saared nimepidi, sest nii on võimalik nii saari kui ka neid ümbritsevat ookeani paremini kaitsta, vahendab Lonely Planet.

Hinnanguliselt koosneb Indoneesia rohkem kui 17 500 saarest, millest umbes 8000 leidub ka elanikke. Seni ei ole saarte põhjalikku üleslugemist tehtud aga mitmel mõjuval põhjusel. Esiteks võtab paljude saarteni jõudmine aega mitmeid päevi ning teiseks ei pruugi sealsed elanikud jõuda kokkuleppele, mis võiks olla saare ametlik nimi, sõltuvalt sellest, kas eelistatakse kasutada traditsioonilist või kõnekeelset nime. ÜRO reeglite kohaselt aga saab saarele nime ära panna, kui vähemalt kaks elanikku on sellega päri.

Vajadus aga saarte registreerimise ja kaitse alla võtmise järgi on väga suur, sest järjest enam tungivad peale turistid ning nende jaoks loodud arendused. Indoneesias on olnud juhtumeid, kus põliselanikud saadetakse ilma kompensatsioonideta mujale, et teha ruumi mõnele suurele puhkekeskusele.

Indoneesia on maailma suurim saareriik, mis koosneb erinevatest kultuuridest ja kus räägitakse mitmeid keeli olenevalt saarest, kus elatakse. Enam kui pooled Indoneesia elanikest on asustanud Java saare, mis on ühtlasi kõige tihedamini asustatud saar terves maailmas. Javal asub ka riigi pealinn Jakarta.