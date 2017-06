Alūksne maastiku ilust pajatatakse legende

Legende ja ilu jagub piirkonda rohkemgi. Linna keskmes paikneb mõis, kus saab uudistada ringi ajaloomuuseumis, mis tutvustab piirkonna eluolu aastasadade vältel.

Mõisa ümbritseb aga ühel ja teisel pool järve imekaunis park. Pargis korraldatakse ka ekskursioone ja turistid saavad mugavalt velotaksos istuda, kuulata järjekordset audiogiidi ja nautida värsket õhku.

Pargis, mis oma tiheduse poolest meenutab juba veidi metsa, on mitmesuguseid purskkaeve, hauakambreid ja paviljone.

Teisel pool järve aga ootab külastajaid ees jälle üks legend. Ilus vaatepilt avaneb järvelt väikesele mäele ja templile. Kuigi piirkond on mõnevõrra künklik nagu Lõuna-Eesti, on lätlased veendunud, et selle mäe tekkelugu on hoopis põnevam.

Järve ühel saarekesel asus kunagi liivlaste kindlus ja väidetavalt tahtnud vallutajad seda iga hinna eest hävitada. Nad ei suutnud kindlust vallutada, mistõttu tassisid sõdurid mütside sees mulda kokku, et kokku kuhjata mägi. Selle tulemusena kindlus ka väidetavalt vallutati.

1807. aastal aga lasi kohalik parun Vietinghoff mäe otsa ehitada väikese templi, mälestades Põhjasõja ajal Alūksnes toimunud sündmuseid.

Väike Alūksne on kuulsusrikka ajalooga. Siin tegutses Ernst Glück, kes tõlkis esimesena piibli läti keelde. Selle töö tähistamiseks on taas ühte ilusasse parki istutatud kaks tamme, mis praeguseks on üsna võimsaks kasvanud. Glücki kasutütrest Marta Skawronskast sai Vene tsaari Peeter I naine, kes valitses Katariina I nime all.

Kes aga otsib midagi veidi lustilist, peaks ette võtma sõidu kitsarööpmelise rongiga. Rongisõit oleks niisama ju vast igav, kuid lätlased pakuvad vajadusel ka piisavalt närvikõdi. Kes tahab, saab rongisõidule tellida röövlid. Siis hüppavad peale pooleldi räbalates ja pearättidega pätid, kes teie taskuid rõõmsalt kõigest tühjendama hakkavad.

Ilmselt tuleks seltskonnale enne selgitada, et see on nali, sest muidu ei pruugi närv vastu pidada. Lõpetuseks saab muidugi oma asjad tagasi ning antakse veel puskarit ja pekileiba.

Kui Eesti-Läti piirist väga kaugele uidata ei taha, saab uudistada ka Kornetis, mis suurt meie maast ei erine. Seal on pisike muuseum, kus korjatakse lugusid piiriäärsest elust ja sealsetest tegemistest. Kuna meile on see nii lähedal, räägib isegi muuseumi pidaja, olgugi et lätlane, sulaselget eesti keelt ja on rõõmsasti valmis kõigile kogutud asju näitama.