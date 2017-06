Video: mida tähendavad kaks suurt numbrit lennurajal?

Business Insider seletab põhjalikult lahti, mida numbrid tegelikult tähendavad ja mille järgi neid radade otstesse maalitakse.

Suured numbrid on märgitud kõikidele lennuradadele üle maailma ja üsnagi arusaadavalt on need seal selleks, et öelda pilootidele, kus nad maanduma või kust õhku tõusma peavad.

Iga number vastab kompassi kraadile ja need numbrid jäävad alati ühe ning 36 vahele. Ühel rajal on märgitud alati kaks numbrit, kummaski otsas üks, ning nende kahe numbri vahe on alati 18. Esimene number näitab kompassi kraadi, mis on ümardatud lähima ümmarguse numbrini (näiteks 120, 150, 180).

Viimane number jäetakse alati märkimata, ehk 120 kraadist saabki 12. Teisele poole lennurada märgitakse number, mis on esimesest täpselt vastassuunas ehk 120 puhul oleks numbriks 300 ning kuna viimane number jäetakse märkimata, on sellisel lennurajal kirjas 30.

Mõlemad numbrid näitavad suunda, mis on üksteisest 180 kraadi teises suunas. Suurtes lennujaamades võib aga olla mitu paralleelset lennurada, kuhu on kantud samasugused numbrid. Siis võetakse appi ka tähed.

Nii lisatakse numbritele järgi kas L, C või R tähendades vastavalt siis kas left ehk vasak, center ehk keskmine ja right ehk parem.

Mõnikord peavad lennujaamad aga numbreid muutma, sest maakera magnetvälja nihkumine on muutnud ka magnetilise põhja asukohta, mis omakorda võib muuta kompassi täpsust. Seetõttu kontrollib Föderaalne Lennuamet iga viie aasta järel kompasside täpsust.