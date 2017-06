Itaalias muutub vaatamisväärsuste külastamine veelgi rangemaks

Roomas on ohtralt purskkaevusid, mille otsa ei tohi ronida, nende peal ei tohi istuda ega nende vees pesta ennast, oma lemmikut või riideid. Lisaks ei tohi purskkaevudesse asju visata, kui tegu ei ole just müntidega, mis garanteerivad Rooma naasmise, vahendab news.com.au.

Rikkujaid võib ees oodata 240 euro suurune rahatrahv. «Kõik peavad austama Rooma ilu,» sõnas linnapea Virginia Raggi. Lisaks hakkab kuulsaid vaatamisväärsuseid kaitsma suurem hulk politseinikke.

Alles nädala eest tulid Firenze linnavõimud välja plaaniga hakata linnatänavaid ja treppe märjaks kastma, et turistid ei istuks niisama maas ja sööks lõunat. Samuti on istumine ja lõunatamine keelatud ka Rooma Hispaania treppidel.

Vastukaja rangetele reeglitele on olnud üsna mitmekesine, sest paljud usuvad, et senikaua kuni ei jäeta maha prahti või käituta ebasündsalt, ei tohiks ka liiga suuri piiranguid seada, sest see takistab elamist. Teisalt leidub ka neid, kes reeglitega nõustuvad ja leiavad, et see aitab linna ajaloolisi monumente kaitsta, kuna linna eelarves nende hooldamiseks ja taastamiseks niigi raha napib.