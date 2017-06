Kaks Horvaatia paika lisati UNESCO maailmapärandi nimistusse

Vahetult enne kõrghooaja algust said aga kaks Horvaatia paika veel UNESCO maailmapärandi nimistusse. Uuteks kaitsealusteks kohtadeks on Zadari linn ja püha Nikolause kindlus Šibenikus, vahendab Lonely Planet.

Kuigi turistid seni ei ole väga Zadari ega Šibenikut külastanud, siis nüüd oodatakse suurt turisminumbrite tõusu. Lisaks on UNESCO nimekirjas veel Dubrovniku vanalinn, Spliti Dilocetiani palee, Plitvice järved, Trogiri linn, Šibeniku katedraal, Poreci basiilika, Hvari saare vanalinn ja Stecci hauakivid.

Kahest uuest lisatud paigast on Zadar kuulsam, peamiselt tõmbab see turiste ligi kunstiinstallatsioonidega. Linnas saab kuulata mereorelit ja mõjutada valgusemängu kunstiteost. Siiski on oodata suuri muudatusi, mistõttu tuleks neis kahes paigas enne turistimasside tulekut kiiresti ära käia.