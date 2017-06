Boeing plaanib testida isesõitvat reisilennukit

Boeing teatas, et järgmisel aastal alustavad nad tehnoloogia testimist, mis võimaldaks lennukitel reisijaid vedada ka ilma pilootideta. Ettevõtte esindaja Mike Sinnetti sõnul kavatsevad nad süsteemi välja arendada olemasoleva tehnoloogia toel, vahendab Lonely Planet.

Tänapäeva lennukid toimivad suures osas automaatikal. Lühikestel lendudel suudavad lennukid isegi kuni 95 protsendi ulatuses ilma pilootideta hakkama saada. Tavaliselt tulevad piloodi oskused jõulisemalt mängu õhkutõusul ja maandumisel, kuid mõned uuemad süsteemid suudavad juba ka nende hetkede eest vastutada.

Tavaliselt on kokpitis alati kaks pilooti, kes vastutavad arvutite töö eest ja jälgivad, et need töötaks korrektselt. Uue tehnoloogia sisseseadmise peamine proovikivi ongi turvalisus, sest enam ei oleks lennukis piloote, kes süsteeme suudaks kontrollida.

Sinnetti sõnul võtavad nad aluseks 2009. aastal US Airwaysi vahejuhtumi, mil piloot maandas suure lennuki Hudsoni jõel. «Kui tehnoloogia sellega hakkama ei saaks, siis me ei saa seda kasutada,» kinitas ta. «Mul pole õrna aimugi, kuidas me seda veel tegema hakkame, kuid me juba uurime erinevaid võimalusi ja arendame neid algorütme.»

Iselendavate lennukite ideega on mängitud juba aastaid, kuid Boeing on esimene, kes tõi välja konkreetse aja, mil alustatakse testimisega. NASA soovib samuti tulevikus kokpitis pilootide arvu vähendada andes maapealsele ametnikule õigused ja võimalused kokpiti süsteeme juhtida, kui peaks selleks vajadus olema.