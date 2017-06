Finnair Plus punktideks on vahetatud juba ligi miljon Estraveli boonuspunkti

Lühikese aja jooksul on boonuspunktide vahetamise võimalust kasutanud paljud kliendid ja kokku on üle kantud ligi miljon boonuspunkti. Estraveli Kuldkaardi omanikud saavad vahetada kogutud boonuspunkte ka Finnair Plusi punktide vastu.

Finnair Plus on Finnairi populaarne püsikliendiprogramm, mis kogub punkte kõikide Finnairi ja Oneworld-firmade lendudelt ning sadadelt partnerfirmadelt üle maailma. Finnair Plus programmis kogutud punktide eest saab lunastada lennupileteid ja tõsta lendamise taset äriklassi. Boonuspunkte saab kasutada ka paljude Finnairi partnerettevõtete toodete ja teenuste eest tasumisel.

«Estraveli lojaalusprogrammil on 30 000 aktiivset liiget,» kommenteeris Estraveli lojaalsusprogrammide juht Katrin Aaslaid. «Estraveli püsikliendikaardi omanikud saavad aastate jooksul kogutud boonuspunkte vahetada Finnair Plus punktide vastu üks-ühele. Finnair pakub algusega Helsingist lennuühendusi üle kogu maailma ning reisijad on Estraveli ja Finnairi vahelise koostöö väga soojalt vastu võtnud – boonuspunkte on vahetanud juba väga paljud kliendid. Kokku on lühikese perioodi jooksul üle kantud juba ligi miljon boonuspunkti,» lisas Aaslaid.

Punktide üle kandmiseks tuleb liituda Finnair Plus programmiga. Koostöökokkulepe on sõlmitud kahesuunalisena ehk sellest võidavad nii Estraveli püsikliendid kui ka Finnair Plus lojaalsusprogrammi liikmed. Finnair Plusi liikmed saavad kogutud punkte vahetada Estraveli kinkekaartide vastu.

2016. aasta oktoobris korraldatud uuringu järgi on Finnair Plus Eesti turul juhtiv preemialendude programm, millel on rohkem liikmeid kui ühegi teise lennufirma lojaalsusprogrammil. Estraveli lojaalsusprogramm Kuldkaart ja selle eksklusiivne variant Platinum Club loodi 1996. aastal Eesti esimese reisiteenuste valdkonna püsikliendiprogrammina.