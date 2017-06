Pildid: maailma ühte parimasse lennujaama ehitatakse lõbustuspark

Lõbustuspark avatakse Changi lennujaamas plaanide kohaselt 2019. aastal. Pargis avatakse suur labürint-hekk, tehispilved, hüppevõrgud, hiiglaslik kosk ja liutorud. Lõbustuspargi idee autorid loodavad, et see muudaks vahemaandumised vahvamaks, ning et pargist saaks ka omaette sihtkoht, vahendab Insider.

Pargi disaineriks on auhindadega pärjatud Kanada-Iisraeli päritolu arhitekt Moshe Safdie, kes on ehitanud kuulsa Habitat 67 kompleksi Montrealis. Pargi loomisele on kaasa aidanud ka konsultandid Inglismaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hollandist, Ühendriikidest ja Singapurist.

Jeweli-nimelise lõbustuspargi keskseks atraktsiooniks saab 40 meetri kõrgune kosk. Külastajad saavad kõndida ka võrkudel, mis asuvad pargi kohal kolmekorruselise hoone kõrgusel. Kui vaated ei paku piisavalt elevust, siis on seal ka trampliinisarnased hüppevõrgud, mis südame kindlasti kiiremini põksuma panevad.

Hekk-labürindis hakkavad elama ülielusuuruses kaisuloomad ja lapsed saavad mängida keset kunstlikult loodud pilvi. Lilleaeda pannakse püsti hiiglaslikud lilleskulptuurid.

Kuigi Changi lennujaam ei ole seni arhitektuuri poolest hinnatud, on ta sattunud parimate edetabelisse just oma ebatavaliste võimaluste poolest. Juba nüüd on lennujaamas kuus aeda, liblikad, kaks kino, mänguasjapoed, videomängualad, mänguväljak väikeste atraktsioonidega ja täispuhutavad loomad.