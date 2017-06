Maailma haruldasim pass on vaid kolmel inimesel

Haruldased passid antakse vaid kõrgeimatele ordu liikmetele, kelleks on ordu suurmeister, suurmeistri asetäitja ja ordu kantsler. Samas ei anna see pass kandjatele erilisi eeliseid, sest paljud riigid, nende hulgas ka Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Uus-Meremaa, ei tunnista seda passi reisidokumendina, vahendab news.com.au.

Malta ordu ei ole tegelikult riik, kuid kuna see on siiski suveräänne katoliiklik ordu, käitub ta mõningates situatsioonides just nagu kõik ülejäänud riigid. Nii on ordul diplomaatilised suhted rohkem kui saja riigiga.

Ordul on üle 13 500 rüütli, kaplani ja daami. Lisaks aitavad ordu asju ajada ka 80 000 vabatahtlikku ja 25 000 meditsiinitöötajat. Ametlikult tunnistas ordu eksistentsi 1113. aastal paavst Pachalis II, mis teeb ordust ka kristluse ühe vanima institutsiooni.

Tänapäeval tegeleb ordu heategevusorganisatsioonina, pakkudes mitmes paigas humanitaarabi ning ühtlasi kuulub neile ka mitu haiglat.

Maailma kõige võimsamaks passiks peetakse aga Saksa passi, millega saab viisavabalt külastada 176 riiki.