Maailma juhtiv reisiportaal valis Eesti festivali muusikasündmuste esikümnesse

EASi turismiarenduskeskuse juhi Tarmo Mutso sõnul on Eestis toimuvate põnevate sündmuste tutvustamine ja kajastuste leidmine populaarsetes rahvusvahelistes meediakanalites nende igapäevane töö.

«Eesti muusikasündmuste maastik on väga kirev ja selle teadmise viimine rahvusvahelise lugejaskonnani aitab Eestisse tuua rohkem turiste ka kaugematest riikidest,» selgitas Mutso, kelle kinnitusel oodatakse Into the Valley festivalile 6000 inimest, sealhulgas rohkelt nooremapoolseid välismaalasi.

Maailma parimate omanäoliste muusikafestivalide hulka valitud Into the Valley on Rootsist alguse saanud butiikfestival, mis toimub sel suvel esmakordselt Eestis. 45 minuti kaugusel Tallinnast omaaegse vangla aladel asuvas Rummu karjääris toimuv festival toob kolme päeva jooksul kokku house- ja technomuusika täielikud tipud. Kokku astub üles üle 60 muusiku ja DJ.

Eestis toimuv Into The Valley festival kuulus soovituste esikümnesse koos muusikafestivalidega Norras, Prantsusmaal, Marokos, Inglismaal, Hispaanias, Põhja-Ameerikas ja Austraalias, Gruusias ning Horvaatias.

Vaata kõiki Rough Guides väljaande esikümnesse valitud põnevaid suviseid muusikafestivale siit.