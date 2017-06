Põhjus, miks tuleb turvakontrollis raamatud pagasist välja võtta

Kui reisijad on oma käsipagasisse üritanud võimalikult palju asju ära mahutada ja nii kohvri pungile ajanud, on turvatöötajatel keeruline näha, mis kohvris tegelikult peitub, vahendab Travel and Leisure.

Seetõttu võivad ka turvatöötajad paluda reisijatel mõned esemed kotist välja võtta ja kott tühjemana uuesti pagasilindile asetada, kirjeldas Ühendriikide transporditurvalisusameti esindaja Mike England. Ta lisas, et sellisel juhul peab eraldi uurima ka kõiki esemeid, mis kohvrist välja võeti.

Englandi sõnul ei puuduta see spetsiifiliselt raamatuid, vaid kõiki suuremaid esemeid, mis ülejäänud koti sisu varjavad. Samas on teada, et raamatuid on läbi aegade kasutatud illegaalsete esemete transpordiks, mistõttu võib huvi nende vastu olla erakordselt suur.

Reisijatele tundub aga, et viimasel ajal on raamatute kontrollimine sagenenud ning sotsiaalmeedias visatakse nalja selle üle, et valitus kardab kõige rohkem seda, et inimesed loevad raamatuid.