Muuseumid, millel on kõige ebatavalisemad väljapanekud

Mängujäneste muuseum- Altadena, California

We out hare. A post shared by Niki Lytton (@nikilytton) on May 21, 2017 at 2:55pm PDT

Abielupaar Candace Frazee ning Steve Lubanski avasid 1998. aastal oma kodus jäneste muuseumi. Mängujäneste kogumine sai alguse lihtsast sõbrapäevakingist, milleks oli jänes, kes hoidis silti «I Love You This Much» (Ma armastan sind nii väga). 1993. aastaks oli paar kogunud üle 23000 erineva jänese, nende hulgas olid pehmed, keraamilised, plastikust ja teistest materjalidest mänguloomad. Muuseumi veidraimaks osaks võib pidada «Surnud unistuste aeda», kuhu on maetud katki läinud jänesed. Sinna on lisatud ka silt mis ütleb, et ühtki katkist jänest ära ei visata, vaid nad istutatakse maha, et nad saaksid uuesti kasvada.

Shin-Yokohama Rameni muuseum- Yokohama, Jaapan

Shin-Yokohama Ramen Hakubutsukan #新横浜ラーメン博物館 #ラーメン A post shared by 勇千 (@shokubutsugaku_hi) on Jun 9, 2017 at 5:16am PDT

1958. aastast on ramenis (rahvussupp) kasutatavad nuudlid olnud Jaapanis üheks põhiroaks ning selleks, et selle toidu olulisust riigis näidata asutati kolmekorruseline muuseum, kus eksponeeritakse peaaegu lugematul hulgal roa variatsioone. Praegu on Jaapanis ligikaudu 200000 rameni restorani. Muuseumi poest saab omapärase suveniirina kaasa osta ka paki šokolaadi ramenit- kakaonuudlisuppi šokolaadikastmega.

Tualettide muuseum- New Delhi, India

World's first and only toilet museum #delhi A post shared by Greg Schuler (@3030vision) on Mar 13, 2016 at 7:54pm PDT

Muuseumi eesmärk on asutaja doktor Bindeswar Pathaki sõnul peale üldise tualettide ajaloo tutvustamise inimestele ka teadvustada, et reovee äravoolusüsteemid on eluliselt olulised ning et praegu seda võimalust pole kahel kolmandikul India elanikest.

Halva kunsti muuseum- Dedham, Massachusetts

Forget Salem. Forget haunted houses. The #MuseumOfBadArt is he creepiest place in Massachusetts. A post shared by Gary O! (@ayoadesphone) on Jun 2, 2017 at 10:24am PDT

Halva kunsti muuseumi lühend MOBA (Museum of Bad Art) sarnaneb pisut teise muuseumi lühendi MoMA-ga, kuid segamini neid omavahel ajada ei tohiks, sest viimane tähendab New Yorgi moodsast kunstimuuseumit (Museum of Modern Art). MOBA kollektsiooni kuulub ligikaudu 400 kunstiteost, millest tuntuim on värvipliiatsitega joonistatud «Atleet».

Leila juuste muuseum- Independence, Missouri

Strange And Interesting things in KC #leilashairmuseum #kcmuseums #hairart #history #lostart #kcmo #fieldtrip A post shared by Amber Tennille (@lovedamaybe) on Aug 16, 2016 at 4:28pm PDT

Pikka aega juuksurina töötanud Leila Cohoon alustas juuksekunsti kollektsioneerimist 1949. aastal. Muuseumi väljapaneku hulgas on palju antiigipoest ostetud ning Leila poolt restaureeritud kunsti, näiteks pärgasid ning ka portreesid, millele on juuksed külge kleebitud. Peamiselt on tegemist 18. sajandist pärit juustest teostega, kuid väidetavalt kuuluvad ekspositsiooni hulka ka Marilyn Monroe juuksekiharad.