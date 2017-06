Riik pildis: kümme kohta, mida Rumeenias kindlasti külastada

Seekord on fookuses ligi 20 miljoni elanikuga Rumeenia, mida mullu külastas 2,5 miljonit turisti. Samas on see paik veel paljudel reisihuvilistel avastamata, kuid siin ongi neile mõned külastamisväärsete kohtade soovitused.

Sighisoara

Sighisoara kellatorn / Vida Press

See UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud keskaegne linn on külastajatele meelde jäänud oma munakiviteede, järskude treppide, värvikirevate majade ning paljude tornide poolest. Sighisoara sümboliks on 14. sajandil ehitatud kellatorn, kust avaneb suurepärane vaade kogu linnale. Lisaks sündis seal Vlad Dracula, kes inspireeris Bran Stokerit kirjutama raamatut krahv Draculast.

Doonau delta

Pelikan lendamas üle Doonau jõe / Vida Press

Doonau delta on Euroopa üks suurimaid ning paremini säilinud deltasid. See looduskaunis koht on väga rikkaliku elustikuga, kus juba ainuüksi linnuliike on ligikaudu 300.

Bukoviina kloostrid

Klooster Bukoviinas / Vida Press

Bukoviina kloostrid on ainulaadsed, sest nende välisseintele maaliti 15. ja 16. sajandil freskod, mis on hästi säilinud tänaseni. Pildid kujutavad peamiselt pühakuid, prohveteid, ingleid, saatanaid, taevast ja põrgut. Freskode eesmärgiks oli õpetada külaelanikele piiblisõna.

Pelesi loss

Pelesi loss / Vida Press

Loss ehitati algselt Kuningas Carol I suvekoduks, praegu on seal aga muuseum, kus saab näha kunsti- ja relvakollektsiooni. Samuti avaneb Pelesi lossi juurest imeline vaade Karpaatidele.

Cluj-Napoca

Püha Miikaeli kirik / Vida Press

Transilvaanias asuv Cluj-Napoca modernne linn on Rumeenias suuruselt teine. Seal on peamisteks vaatamisväärsusteks Rumeenia kunstimuuseum ning 14. sajandil ehitatud Püha Miikaeli kirik.

Brani loss

Brani loss / Vida Press

Seda keskaegset kindlust teatakse paremini «Dracula lossi» nime all ning see on ka põhjus, miks sellel on suur külastajate arv.

Bukarest

Parlamendihoone / Vida Press

Rumeenia pealinnas on külastamist väärivaid paiku märkimisväärselt palju, alustades Rumeenia kontserdimajast (Rumeenia Athenaeumist) ning lõpetades Herăstrău pargi ja Parlamendipaleega.

Transfăgărășani mägitee

Transfăgărășani mägitee / Vida Press

90 kilomeetri pikkune Transfăgărășani omapärane mägitee pakub sõitjatele põneva ja unustamatu kogemuse. Tee on aga avatud enamasti suvehooajal, sest lumega on seda teed üpris ohtlik läbida.

Salina Turda soolakaevandusmuuseum ja haloteraapia keskus

Salina Turda soolakaevandusmuuseum / Vida Press

Turda oli tuntud soola kaevandamise koht 900 aastat, alates 11. sajandist, kui koht kuulus roomlastele. 1992. aastast asub seal aga muuseum ning puhke- ja haloteraapia keskus, mis on turistide seas väga populaarne.

Doonau Raudvärav

Doonau Raudvärav / Vida Press

Raudvärava-nimeline kuristik eraldab kahte mäestikku, Karpaate ning Stara Planinat. Looduskauneid kohti armastavale maailmaavastajale on see kindlasti koht Rumeenias, kus tasuks ära käia.