20 maailma ohtlikuimat riiki reisimiseks

Turistidele kõige ohtlikumad riigid valiti välja, arvestades terrorismi ning vägivalla levimust, vahendab Business Insider. Uuringus ei arvestatud riigis toime pandud pisikuritegusid.

20. Kongo Demokraatlik Vabariik

Kongo DV lapsed teel kooli. / Vida Press

Paljudes kohtades üle Kongo DV tegutsevad ohtlikud relvastatud grupid ning nad võivad olla väga vägivaldsed. Eriti ohtlikuks nimetab aga Eesti Välisministeerium riigi ida- ja kirdeosa, kust ohtlike grupeeringute vahelise võitluse tõttu on tsiviilelanikkond välja tõrjutud.

19. Tai

Bangkoki peaturg / Vida Press

Tai kõige ohtlikumad provintsid on Yala, Pattani, Narathiwat ning Songkhla, sest viimase 13 aasta jooksul on neis piirkondades hukkunud vägivalla pärast üle 6500 inimese.

18. Jamaica

Tänav Montego Bays / Vida Press

Tulistamisi ja vägivalda esineb paljudes piirkondades, sealhulgas Kingstonis ja Montego Bays.

17. Lõuna-Aafrika Vabariik

Slumm Johannesburgis / Vida Press

Kõrge kuritegevuse taseme tõttu on mitmed kohalikud palganud endale turvamehed. Vägistamised ja mõrvad on linnade äärealadel ja kõrvalistes paikades üsna sagedased.

16. Guatemala

Guatemala piiripunkt / Vida Press

Guatemala ning Mehhiko vaheline piir on riigi kardetavaim ala, sest seal toimub pidev narkootikumide ja inimeste smugeldamine. See on ühtlasi üks viiest Lõuna-Ameerika riigist, kus pannakse toime kõige rohkem mõrvu.

15. Tšaad

Tšaadi noored mängimas jalgpalli / Vida Press

Nii ISIS, Al-Qa’ida kui ka Boko Haram tegutsevad Tšaadis aktiivselt. Äärmuslaste grupeeringud on rünnanud sõjaväeüksuseid ja tsiviilisikuid, aga ka välismaalaseid. Lisaks võib ohtlikuks osutuda ka riigipiiri ületamine, sest mineeritud on Tšaadi piirid Liibüa ja Sudaaniga.

14. Bangladesh

Üleujutus Bangladeshis / Vida Press

Peale terroriaktide muudavad olukorra Bangladeshis keeruliseks ka ekstreemsed ilmastikuolud, mis võivad kaasa tuua samuti palju inimohvreid.

13. Mali

Sõdur päästmas haavata saanut rünnaku ajal Bamako Radisson hotellile / Vida Press

Pealinnas Bamakos valitseb kõrge terroririsk, samamoodi nagu riigi põhja- ja keskosas. Tihtipeale rünnatakse just hotelle ja restorane. Näiteks 2015. aasta novembris võeti Bamakos Radissoni Hotellis mitmed inimesed pantvangi ning tapeti.

12. Liibanon

Rahutused Liibanoni tänavatel / Vida Press

Liibanonis tegutseb palju erinevaid äärmuslaste grupeeringuid ja seepärast on terroriaktid, nagu pommirünnakud, sagedased. Samuti on tihadasti esinev juhus, kui protestijad muutuvad vägivaldseteks ja põhjustavad kehavigastusi ka kõrvalseisjatele.

11. Filipiinid

Press Manila hotelli juures pärast tulistamist / Vida Press

Riigis pannakse toime rohkelt inimrööve ning tihti osutuvad röövitavateks välismaalased.

10. Ukraina

Ukraina piirivalvur Venemaa piiri ääres / Vida Press

Konfliktid Venemaa ning Ukraina vahel pole siiani vaibunud ning seetõttu on eriliselt ohtlikeks piirkondadeks Donetski ja Luhanski oblastid.

9. Honduras

Lapsed La Vertudis, Hondurase piirilähedases linnas / Vida Press

Honduras on kimpus oma väheste politsei ja militaarjõududega, mis aitaksid ohjata väga kõrget kuritegevuse taset. Vältida tasuks San Pedro Sula ja La Ceiba alasid.

8. Keenia

Slumm Nairobis / Vida Press

Kuigi pealinnast väljaspool toimub ka terrorirünnakuid, on oht Nairobis nendeks siiski suurem. Tulistamised ja pussitamised on rünnakutest tavalisemad.