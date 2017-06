Pildid: vaata, milliseid imelisi parke on peidus Eesti eri nurkades

Lepiku-Mardi talu kollektsiooniaed

Lepiku-Mardi talu kollektsiooniaed / EAS

Lepiku-Mardi talus on Pärnumaa suurim püsikute kollektsioonaed, kus kasvab kolmel hektaril üle 4 000 erineva taime. Talu jaoks on põnev just haruldaste ja vähetuntud taimede kasvatamine Eesti kliimas. Talul on ka park puude ja põõsaste kollektsiooniga kogu maailmast, mille uhkuseks on 30-meetrise võra läbimõõduga tamm. Põnevaid taimi saab talust ka kaasa osta.

Uuemõisa mõisa park

Mõisapargi tiik / EAS/ Rita Helisma

Läänemaal Ridala vallas asuv Uuemõisa mõisa kaitsealune suur park on kaheosaline, kus planeeringult vabakujunduslik park läheb üle parkmetsaks. Mõisa peahoone ette jääb puuderühmadega ühelt ja murualaga teiselt poolt piiratud ja maanteele suunatud tee. Teise pargiosa moodustab ilmselt 18.-19. sajandi vahetusel rajatud tiheda vabakujundusliku puistuga pargiala oletatava vana peahoone küljel, kus hoonele avaneb kitsas tiikidesüsteemini ulatuv väljak. Pargi tagakülg läheb üle sangleppadega parkmetsaks, see omakorda aga looduslikuks tamme puisniiduks.

Saka Mõisa park

Saka mõisa park / Kristina Ernits / EAS

Ida-Virumaal paikneva Saka Mõisa park asub maastikuliselt kõrgel paekaldal. Pargi vanemad puud viitavad pargi kõrgele vanusele ning võimalikule päritolule juba 19. sajandi algusest.

Park on vabakujuline ja rekonstrueeritud ning rajatud on graniitkividest algsele võimalikult lähedane teedevõrk koos teeäärsete pinkidega. Lisaks on rajatud parklad, pargivalgustus, paviljon ja pergola. Pargis on taastatud kaevikute liin ja rajatud kivimite ekspositsioon, kus on võimalik saada ülevaade erinevate ajastute kivimitest.

Põltsamaa roosiaed

Põltsamaa roosiaed / EAS/ Liina Laurikainen

Põltsamaa roosiaias kasvab üle 5000 roosiistiku ning ligi 1000 erinevat roosisorti. Ekskursiooni käigus tutvustatakse erinevaid sorte, nende ajalugu ja legende ning muud huvitavat. sõltuvalt ilmastikust on rooside õitsemisaeg enamasti juuni keskelt septembri keskpaigani.

Arvo Pärdi sünnikohta tähistav muusikaaed Paides

Paide muusikaaed / EAS/ Piret Sihver

Eelmise aasta septembris Paides avatud muusikaaed tähistab kohta, kus asus helilooja Arvo Pärdi sünnikodu. Vormilt lihtne minipark hõlmab endas kaht Riho Kulla paeskulptuuri "Paesümfoonia" ja klaverikujuline "Loomingu läte". Nii aed ise kui ka paetaiesed on inspireeritud Pärdi loomingust. Järvamaa inimesed valisid Arvo Pärdi muusikaaia valmimise maakonna 2016. aasta tähtsamaks sündmuseks.