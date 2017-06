Türgis leiti iidne maa-alune linn

Uurijad on tegelenud Kayseri provintsi maa-aluste asupaikade kaardistamisega juba alates 2014. aastast ning Gesi piirkonnas asuvast koopast rääkisid neile kohalikud, vahendab Loneley Planet. Leitud koopa kogupikkuseks on 80 meetrit ning seal on võimalik eristada 52 kambrit. Kohale pandi nimeks Belağasi maa-alune linn.

Lisaks on leitud lähedalasuva mäe küljelt kirik ja mitmed teised ehitised. Need annavad aimu sellest, et linn võik pärineda kuuenda ja üheteistkümnenda sajandi vahepealsest ajast, mil kristlased tegelesid aktiivselt selliste ehitiste tegemisega. Samas on leitud koobas esimene omataoline, millel on rohkem kui 50 kambrit.

Maa-aluseid asulaid ehitati palju just vanaajal, kaitseks halva ilma ja sissetungi eest, kuid need polnud ette nähtud selleks, et seal pikka aega elada. Koobaslinnades olid olemas kuivendussüsteemid, toidu hoiukohad, kodud ja isegi poed. Nagu ka teised Kayseri provintsis leitud maa-alused linnad, on Belağsi ehitatud horisontaalses stiilis, vastupidiselt tuntumatele Kapadookia piirkonnast leitavatele koobastele.