Peterburi euroopalik elu ja aasialik asjaajamine

Arhitektuuriliselt on seal kõik just nii, nagu ühelt Venemaa suurlinnalt oodata võikski. Kõik hooned üritavad üksteist üle trumbata ja selle nimel nähakse kurja vaeva. Ilma liialdamata on majad umbes 300 meetrit pikad, või siis vähemalt kõrgemad kui ümbritsevad hooned või siis vähemalt kaunistatud kulla ja karraga nii, et need ikkagi teiste hulgast silma jääksid.

Isegi metroojaamad on Peterburis hiiglaslikud. Kui hakata selle linna tänavatelt otsima väikest maa alla minevat treppi koos pisikese sildiga "M", võib jaamast sootuks mööda kõndida ja ära eksida. Suur vene hing teeb kõike suurelt ja nii on ka metroojaamad harilikult suured ja uhked, tihti sammastega ehitised, mis kaunistatud läikivate ornamentidega. Kui esimesse sellisesse jaama sattudes tundub, et ilmselt ongi see ainus metroojaam, mis nii välja näeb, siis üsna pea tuleb tõdeda, et nii seal asjad käivadki.

Veidral kombel ei panegi aga kogu see kooslus pead ringi käima ja tundub omavahel sobivat. Eriti, kui liikuda kesklinnast veidi väljapoole ja uidata väiksematel tänavatel, tekib tunne, nagu kõnniksid ringi Helsingis. Üldpilt on sarnane, kuid detailid erinevad ja kindlasti on ajaloohimulisel turistil Peterburis palju rohkem tegevust.

Kõige enam pakuvad elevust muidugi Peterhof ja Tsarskoje Selo, millest viimast nüüd juba aastaid järjekindlat Puškiniks kutsutakse. Kuna mõlemad paigad asuvad linnast väljas, teab iga korralik hotelli administraator rääkida, et üksi keegi sinna minekuga kindlasti hakkama ei saa, sest see tähendab mitut metrood ja bussi ning on üldse väga keeruline. Pikema pinnimise peale tuleb siiski välja, et Peterhofi sõidab küll laev, millele minekuga turistki hakkama saaks, kuid Tsarskoje Selost võib ainult und näha. Osta tuleks ikka mõni ekskursioon otse hotellilt, sest siis on buss ja giid ning ei ole järjekordasid.

Tegelikult pole see mõistagi nii dramaatiline. Peterhofi võib tõepoolest sõita kiirpaadiga, mis ongi ilmselt mugavust hindava turisti jaoks parim lahendus. Sildudes Peterhofi juures, ootab aga ees täiesti teistsugune maailm. Linnamelust eemale ehitatud tsaaripalee koos suursuguse pargiga on ühtaegu rahulik ja elust pulbitsev, olenedes külastaja enda hetkemeeleolust.

Kulda ja suursugusust seal pargis juba jagub ning kel võimalust, tasub parki külastada kevadel, kui avatud on ka hingematvalt kaunid purskkaevud. Kindlasti tuleks varuda ka aega, sest peale pika jalutuskäigu võib üksjagu aega kuluda ka palees ja piletisabas.

Seisin minagi koos paljude teiste turistidega punase lindi taga järjekorras, kui meile korraga teatati, et ei, pileteid saab hoopis teisest palee otsast. Meelt heitmata seadsin sammud rõõmsalt järgmisesse järjekorda. Olles aga ka seal pool tundi seisnud ja üritanud kokku veerida venekeelseid silte, ilmus korraga taas välja üks kõhukas härra, kes teatas sulaselges vene keeles, et ei, välismaalased ei saa pileteid mitte siit, vaid ikkagi palee teisest otsast. Üritades käte ja vigase vene keele abil väljendada, et just sealt me tulemegi, ei tahtnud härra meid kuidagi mõista.