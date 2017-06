Eiffeli tornist saab trosslaskumist teha

Trosslaskumine algab Eiffeli torni teiselt korruselt, 114 meetri kõrguselt, ning on 800 meetrit pikk, kirjutab The Telegraph. Hulljulgetel on võimalik läbi õhu vihisedes heita linnulennupilk linnale ning Champs de Marsi geomeetrilisele aiale. Samal ajal on aga liikumiskiiruseks umbes 90 kilomeetrit tunnis, mis korraldajate sõnul peaks hästi edasi andma tennisepalli kiirust matši ajal.

Tegemist on aga lühiajalise projektiga, sest seoses tenniseturniiri lõppemisega pühapäeval suletakse ka see atraktsioon. Samuti pole enam võimalik ise seda järele proovida, sest selle võimaluse saajad valiti juba eelmisel nädalal internetihääletusel välja.

Siin näed videot atraktsioonist.