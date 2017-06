Araabia maad katkestasid Katariga lennuühenduse

Saudi Araabia, Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid on oma kodanikel keelanud Katari reisimise ning andnud ka Katari kodanikele aega 14 päeva, et riigist lahkuda. Kõik sealsed lennufirmad on juba teatanud, et lennuühendus Katariga on katkestatud, vahendab Secret Flying.

Araabia poolsaare üks juhtivaid lennufirmasid Etihad Airways kirjutas oma lehel, et alates 5. juuni õhtust ei lenda ükski nende lennuk enam Dohasse või sealt ära. Kõik reisijad, kel on nendele liinidele broneeritud piletid, saavad raha tagasi või neile pakutakse reisi mõnda teise sihtkohta.

Lennufirmad, keda piirang puudutab, on Etihad Airways, Emirates, Watar Airways, SAudia, FlyDubai, Air Arabia, Gulf Air ja Egypt Air. Kõik reisijad, kes on plaaninud lähitulevikus kasutada neid lennufirmasid või sihtkohti, palutakse oma broneering lennufirma lehel üle kontrollida.

Qatar Airways on vastukaaluks peatanud kõik lennud Saudi Araabiasse. Lennufirma on üks Araabia poolsaare ja ka maailma juhtivamaid lennufirmasid, mis on saavutanud korduvalt rahulolu- ja turvalisusuuringutes kõrgeid kohti.

Katari araabia riikidest naabrid on pikalt kritiseerinud Dohat islamistide toetamise eest. Peamiselt muretsetakse toetuse pärast sunniitlikule Moslemivennaskonnale, millel pole lubatud Saudi Araabias ja AÜEs tegutseda, sest rühmitus on vastu pärilusel põhinevatele monarhiatele.