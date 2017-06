Maailma pikima otselennu osas valitseb segadus

Vahemaa Doha ning Aucklandi vahel on 14534 kilomeetrit ning lend kestab 16 tundi ja 10 minutit.

Reaalselt pikima distantsi läbib aga Air India lennuk, mis suundub Delhist (India) San Franciscosse (USA) ja lendab ligikaudu 15300 kilomeetrit. Põhjus, miks seda liini ei peeta maailma pikimaks, peitub lennukorralduses.

Nimelt enne 2016. aasta oktoobrit lennati Delhist San Franciscosse üle Atlandi ookeani, sel juhul oli lennukilometraažiks 12402 kilomeetrit ja kestvuseks 16 tundi ja 20 minutit. Oktoobrist aga otsustati lennata Atlandi asemel üle Vaikse ookeani, sest tehti kindlaks, et reisi kestvus muutub tänu taganttuulele kahe tunni võrra lühemaks.

Need 10 lennuliini on aga praegu The Telegraphi andmetel pikimad.

10. Doha (Katar) – Los Angeles (USA)

Lennufirma: Qatar Airlines

Distants: 13367 kilomeetrit

Kestus: 16 tundi 15 minutit

Lennukitüüp: Boeing 777-200LR

Lennuliin toimib alates 2016. aasta jaanuarist.

9. Jeddah (Saudi Araabia) – Los Angeles (USA)

Lennufirma: Saudia

Distants: 13409 kilomeetrit

Kestus: 16 tundi 40 minutit

Lennukitüüp: Boeing 777-300ER

Lennuliin toimib alates 2014. aasta märtsist.

8. Dubai (Araabia Ühendemiraadid) – Los Angeles (USA)

Lennufirma: Emirates

Distants: 13420 kilomeetrit

Kestus: 16 tundi 15 minutit

Lennukitüüp: Airbus A380-800/ Boeing 777-200LR

Lennuliin toimib alates 2008. aasta oktoobrist.

7. Abu Dhabi (Araabia Ühendemiraadid) – Los Angeles (USA)

Lennufirma: Etihad

Distants: 13502 kilomeetrit

Kestus: 16 tundi 45 minutit

Lennukitüüp: Boeing 777-200LR

Lennuliin toimib alates 2014. aasta juunist.

6. Atlanta (USA) – Johannesburg (Lõuna-Aafrika Vabariik)

Lennufirma: Delta

Distants: 13581 kilomeetrit

Kestus: 15 tundi 15 minutit

Lennukitüüp: Boeing 777-200LR

Lennuliin toimib alates 2009. aasta juunist.

5. San Francisco (USA) – Singapur

Lennufirma: United Airlines/ Singapore Airlines

Distants: 13593 kilomeetrit

Kestus: 17 tundi 15 minutit

Lennukitüüp: Boeing 787-200LR/ Airbus A350-900

Lennuliin toimib alates 2016. aasta oktoobrist.

4. Sydney (Austraalia) – Dallas (USA)

Lennufirma: Qantas

Distants: 13805 kilomeetrit

Kestus: 15 tundi 25 minutit

Lennukitüüp: Airbus A380-800

Lennuliin toimib alates 2014. aasta septembrist.

3. Los Angeles (USA) – Singapur

Lennufirma: United

Distants: 14001 kilomeetrit

Kestus: 17 tundi 55 minutit

Lennukitüüp: Boeing 787-9 Dreamliner

Lennuliin toimib alates 2017. aasta oktoobrist.

2. Dubai (Araabia Ühendemiraadid) – Auckland (Uus-Meremaa)

Lennufirma: Emirates

Distants: 14201 kilomeetrit

Kestus: 16 tundi 5 minutit

Lennukitüüp: Airbus A380-800

Lennuliin toimib alates 2016. aasta märtsist.

1. Doha (Katar) – Auckland (Uus-Meremaa)

Lennufirma: Qatar Airways

Distants: 14536 kilomeetrit

Kestus: 16 tundi 10 minutit

Lennukitüüp: Boeing 777-200LR

Lennuliin toimib alates 2017. aasta veebruarist.