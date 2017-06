Video: lastega ekskursioonile läinud kooliõpetaja sai elu võimaluse

«Ma magasin kahe meetri pikkuse Rembranti «Öise vahtkonna» maali juures. Ma ei suuda seda siiani uskuda,» rääkis haruldase auhinna võitnud kooliõpetaja Stefan Kasper AFP-le. Mees tuli eelmisel neljapäeval muuseumisse koos õpilastega.

Rijksmuseumi juhi Taco Dibbitsi sõnul on see esimene kord, kui keegi saab veeta terve öö muuseumis 17. sajandist pärit haruldase maali seltsis. Õpetaja sõnul oli ta tõesti terve öö üksi muuseumis ning muuseum rullis tema auks lahti punase vaiba. «Seal ei olnud tõesti mitte kedagi või suutsid nad ta hästi ära peita,» ütles õnnepileti ostnud õpetaja. Kasperi sõnul kasutas ta võimalust ja tegi mõned selfied, kõndis sokkide väel ringi täiesti tühjades saalides ning nautis einet, mille oli valmistanud Michelini tärni omava RIJKS restorani kokk Joris Bijdendijk.

Kaspar, kes enda sõnul pole eriline Rembrandi fänn, tunnistas, et hakkas «Öist vahtkonda» vaatama hoopis teise pilguga. «Ma avastasin tegelased, keda ma polnud varem märganud. Nad ärkasid otse minu silme ees ellu. See on kogemus, mis jääb igavesti mu mällu,» sõnas ta.

Muuseum avas oma uksed 2013 ja 10 miljoni külastajani jõuti 2017.