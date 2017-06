Kaheksa pakkimisviga, mida turistid teevad

Iga nipp, mida kohvripakkimise kohta jagatakse, kulub ilmselt marjaks ära, sest sageli osutub reisi eelõhtul kiiruga pakkimine tõeliseks väljakutseks, vahendab Travel and Leisure.

1. Sa unustad ära lennujaama reeglid

Käsipagasisse ei tohi kaasa võtta suuremaid kui sajamilliliitriseid pudeleid, neid ei tohi kokku olla rohkem kui üks liiter ja nad peavad kõik mahtuma ühte läbipaistvasse kotti. Kuigi see reegel on kehtinud juba aastaid, leiab turvakontrollide juurest ikka hunnikute kaupa juukselakke, parfüüme ja meigieemaldajaid.

2. Sa ei paki vedelikke korralikult ära

Kui lennuk õhku tõuseb ja maandub, muutub järsult ka rõhk, mis paneb kõik kreemid kotis kokku tõmbuma ja seejärel paisuma. Kui asjad ei ole korralikult pakitud, võib kohvrit avades ees oodata täielik segadus. Paki vedelikud alati eraldi kilekotti, nii kindlustad, et isegi kui midagi peaks lekkima, jäävad riided puhtaks.

3. Sa võtad kaasa liiga palju asju

Reisile minnes tasub alati kõigeks valmis olla, kuid see ei tähenda, et nädalapikkusele puhkusereisile tuleks kaasa võtta ka sulejope. Selleks, et ülepakkimist vältida, mõtle iga päeva riietus läbi. Ära jäta endale võimalust liialt valida ja võta kaasa asjad, mida saad omavahel kombineerida.

4. Võtad kaasa liiga suure või liiga raske kohvri

Kui reisid ainult käsipagasiga, peaksid kindlasti tähelepanu pöörama ka koti mõõtudele ja kaalule. Juhul, kui kott ei mahu pagasiriiulile, pead sageli jooksma tagasi registreerimislauda ja koti siiski ära andma. Kui võtad kaasa aga õigete mõõtude ja sobiva kaaluga koti, siis väldid liigset stressi ja ka lennu hilinemist.

5. Sa ei vaata ilmateadet

Enne pakkimist kontrolli üle, mis ilm sind reisil ees ootab. Alati võib juhtuda, et päikesepaiste asemel saad nädalajagu vihma või vastupidi, ees ootab just lõõmav kuumus. Selleks, et olla õigesti ettevalmistunud, ei aita muu, kui kontrollida ilmateadet.

6. Sa ei kasuta kohvri ruumi täielikult ära

Riiete kokku rullimine ja sellisel kujul pakkimine võimaldab kohvrisse mahutada oluliselt rohkem asju. Kindlasti ei tasuks asju kotti lihtsalt visata, sest nii võtavad nad palju rohkem ruumi. Paki korralikult ja kohvrisse mahub palju rohkem kui arvata oskad.

7. Pakid jalanõusid valesti

Parim viis, kuidas riideid mustade jalanõude eest kaitsta, on kasutada jalanõukotte. Kindlasti pane need ka kohvris sinnapoole, kus asuvad rattad, nii on kohver paremini tasakaalus ja sul on seda kergem vedada.

8. Unustad ujumisriided maha

Ükskõik kuhu reisid, tasuks ujumisriided ikka kaasa võtta, sest hotellides on sageli olemas bassein ning nii saad kas või pärast pikka ärikohtumiste päeva end veidi värskendada.