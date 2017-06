LAVis ehitatakse peagi maailma kõrgeim klaasist vaateplatvorm

Blyde’i jõe kanjoni looduskaitsealale jäävast God’s Window (Jumala Aken) astangult on turistidel ka praegu võimalik nautida kaunist vaatepilti, kuid ehitatava atraktsiooniga loodetakse muuta külastus veelgi unustamatuks, vahendab Traveller24.

Planeeritava klaasist jalgraja laiuseks on viis meetrit ning kaljust eendub see 12 meetri kaugusele õhku. Mpumalanga platvormi kõrgus maapinnast on 700 meetrit, mis ületab mitmekordselt juba sarnaste olemasolevate ehitiste kõrgused. Suure Kanjoni Skywalki (USA) kõrgeim punkt on 280 meetri peal ning Zhangjiajie Klaasist Silla (Hiina) oma jääb 260 meetri juurde.