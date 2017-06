Mida inimesed lennujaamade juures kõige rohkem vihkavad?

Travel Leaders Group viis Ameerika Ühendriikide lennujaamades läbi rahulolu-uuringu, kust selgus, et 27 protsenti vastanutest häirib see, et mõnikord tuleb turvakontrollis jalanõud ära võtta, vahendab Travel and Leisure.

Lisaks ei meeldinud reisijatele see, kui neid käsitsi üle kontrolliti ning ka reegel, et vedelikku ei tohi käsipagasisse panna. Veel häiris reisijaid see, et turvakontrolli läbimine võtab kaua aega, kuid pool vastanutest oli tempoga rahul.

Siiski võib turvakontrollis kuluvat aega mõista ja see võiks reisijatele isegi meeldida, sest tavapäraselt viitab see sellele, et tööd tehakse põhjalikult. Nii vastas ka 70 protsenti osalejatest, et nad on rahul turvakontrolli praeguse tasemega.