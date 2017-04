Video: Postimees testib lennujaama uut kehaskannerit

Postimees käis testimas lennujaama uut kehaskannerit, mis võimaldab tuvastada esemeid, mis erinevad inimese nahast ning mida kantakse kehal või riiete all.

Masin on niivõrd võimas, et reetis ka pükste tagataskusse peidetud üksikud sendid. Samuti ei jäänud ta rahule ka taskus olevate patsikummidega. Isegi kui kõik sai lõpuks tühjendatud näitas masin ikka, et midagi oleks justkui valesti.

Kuna skanner eristab inimese nahast erinevaid asju, siis jäi sellele silma riiete liigne liikumine ning nii võib see märku anda ka kortsu jäänud varruka peale. See tähendab aga, et lennukisse keelatu nihverdamine muutub järjest keerulisemaks ning seega lendamine ka üha turvalisemaks.

Huvitav ja samas arusaadav on, et masina käsitleja peab vastavalt reisijale valima erineva programmi. Mehed ja naised ei saa tulenevalt füüsilistest erisustest kontrolli läbida, sest vastasel juhul annaks masin koguaeg häiresignaali.

Sellist põhjalikku turvakontrolli ei pea läbima kõik reisijad, vaid ainult need, kes metallidetektori piiksuma panid. Inimestel on võimalik valida, kas nad soovivad tavapärast käsitsikontrolli või astuvad uudsesse masinasse. Oluline on seegi, et masin toimetab täitsa ohutult ja mingit ohtu selle pildi tegemisel inimese tervisele ei ole. Samuti ei ole võimalik pildilt inimest tuvastada ning seda kusagil ka ei salvestata.

Seda, kas masin aga nii osav on, et leiaks üles taskusse peidetud 20 eurose rahatähe, ei osanud julgestuspersonal aga öelda, käimas on veel testperiood ning selle jooksul vaadatakse üle masina täielik võimekus.