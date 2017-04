Maailma lühim rahvusvaheline lend sai kiire lõpu

Eelmise aasta novembris tegi esimese sõidu maailma kõige lühem rahvusvaheline lend, Šveitsi ja Saksamaa vaheline, mis kestab kaheksa minutit. Vaid viis kuud hiljem on teatatud, et liini teenindamine lõpetatakse, vahendab Travel and Leisure.

Lennu kogumaksumus läks liialt kõrgeks ning see liin ei tõmmanud ligi ka piisavalt reisijaid. «Oli küll väike, kuid märgatav protsess, kuid me ei usu, et planeeritud numbreid suudetaks kunagi saavutada,» ütles lennufirma omanik Markus Kopf.

Liin St.Gallen-Altenrheinist Šveitsis Friedrichshafenisse Saksamaal lõi lühima lennu tiitli üle lennult, mis sõidab Viini ja Bratislava vahel. See lend kestab vaid kümme minutit.

Vaatamata lühikesele lennuajale, sai see plaan eelmisel aasal ka ohtralt negatiivset vastukaja. Keskkonnaaktivistide sõnul ei olnud see liin mõistlik, sest kütusekulu ei olnud proportsioonis lennu pikkusega.

Viimane lend tõuseb õhku 14. aprillil.