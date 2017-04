15 asja, mida mitte kunagi Londonis teha

TripAdvisor pani koostöös kohalike ja turistidega kokku nimekirja asjadest, mida sinna reisivad inimesed kunagi teha ei tohiks. Järgides neid nõuandeid võid kindel olla, et reis läheb sujuvamalt.

1. Ära improviseeri – London on suur linn ning seal on palju teha. Suure tõenäosusega tuleb sul enamik aega veeta jalgadel, seega planeeri reis korralikult. Mõtle läbi, mida sa näha tahad ja millistel päevadel neid paiku külastad. Mõned paigad asuvad üksteisest väga kaugel, seega pead kasutama ka ühistransporti.

2. Ära unusta, et Londonis on metroo – kuigi kõige silmapaistvamad on bussid ja taksod, võib nendega ringiliikumine võtta kõvasti aega. Londonis on ka metroo, mis inimesi palju kiiremini sihtkohta toimetab. Oluline on seejuures meeles pidada, et eskalaatoril tuleb seista vasakul, eriti tipptunni ajal.

3. Osta pileteid internetist – paljude muuseumide ja atraktsioonide piletid on müügil ka internetis. Ostes need juba ette, säästad raha ja kõvasti aega, sest järjekord on piletileti juures sageli väga pikk.

4. Ära hiline – inglased on üldiselt väga täpsed ning kui oled endale broneerinud mõne ekskursiooni või restoranilaua, siis ei tohiks sinna kindlasti hilineda.

5. Ära unusta kombeid – ütle «aitäh», «palun», «vabandust». Londonlased on oma viisakuse poolest tuntud ja kui vastad samaga, näitad üles austust. Kindlasti tasub viisakat joont hoida ka üldiselt liigeldes. Kõige enam võib inglased endast välja viia järjekorras trügimine, seega sellest tasuks hoiduda.

6. Võta kaasa pistikuadapter – pistikud on Inglismaal teistsugused kui meil, mistõttu pead kindlasti kaasa võtma adapteri. Kui oled selle maha unustanud, saad seda võib-olla hotellist laenata.

7. Ära tee kuningliku pere üle nalja – inglased armastavad oma kuningaperet ning seega ei maksa nende kulul nalja heita.

8. Käi kohalikus pubis – pubikultuur on inglaste igapäeva osa ja kindlasti tuleb see järele proovida ka igal turistil.

9. Ära karda abi küsida – kui eksid ära, siis küsi abi. Inglased on abivalmid ja üldjuhul aitavad hea meelega. Ainus, mis nad vastu tahavad, on viisakas käitumine ja tänusõnad.

10. Ära unusta päikeseprille ja vihmavarju – Londoni ilm on üsna heitlik, mistõttu peavad päikeseprillid ja vihmavari kogu aeg kaasas olema.

11. Ära näita sõrmedega V-tähte – mõni käemärk ei ole universaalne ja inglastele tähendab V-tähe näitamine peaaegu sama, mida keskmise sõrme näitamine.

12. Kanna peenraha kaasas – mõni avalik tualett on tasuline, mistõttu tasuks alati veidi peenraha taskus hoida.

13. Teed ületades vaata mõlemale poole – Inglismaal on vasakpoolne liiklus ja seda on lihtne unustada. Seetõttu on tänavatele maalitud ka vastavad kirjad «vaata vasakule» ja «vaata paremale».

14. Söö ka India toitu – India toit on Londonis väga populaarne ja selle maitsmiseks tuleks minna Brick Lane'i piirkonda.

15. Ära lahku Londonist ilma, et oleksid joonud pärastlõunal teed!